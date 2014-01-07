Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Accumulation Swing Index (ASI) - indicador para MetaTrader 5
El ASI fue creado por Wales Wilder como un indicador de la fluctuación normal de los precios que recibe señales de máximos y mínimos de precios anteriores. Wilder dijo una vez: "En algún lugar, por entre el laberinto de los precios de Apertura (Open), Máximo (High), Mínimo (Low) y Cierre (Close) hay una línea imaginaria que representa el mercado real". Pues bien, lo que nos ayuda a revelar esta línea imaginaria es el índice de acumulación.
En su libro "Nuevos Conceptos sobre Sistemas Técnicos de Operaciones en Bolsa", Wilder describe su indicador de este modo: "Cuando el índice se traza sobre el gráfico de barras diarias, las líneas de tendencia dibujadas en el ASI se pueden comparar con las del gráfico de barras". Para aquellos que saben cómo dibujar líneas de tendencia significativas el ASI puede ser una buena herramienta para confirmar las rupturas de dichas líneas. Generalmente, las rupturas erróneas de las líneas de tendencia dibujadas en los gráficos de barras no se confirman con las dibujadas en el ASI. Dado que el ASI se inclina fuertemente a favor del precio de cierre, una carrera rápida hacia arriba o hacia abajo durante una jornada de trading no afectará negativamente al índice.
Cuando el ASI intenta mostrar el "mercado real", se parece mucho al precio real. Esto permite aplicar sobre el ASI el clásico análisis de soportes y resistencias. Este análisis consiste en buscar rupturas, nuevos máximos y mínimos, y divergencias. Wilder señala las siguientes características de ASI:
- Proporciona parámetros para cuantificar el cambio del precio;
- Muestra los puntos de inflexión del cambio a corto plazo;
- Brinda la posibilidad de entender la tendencia del mercado y su poder real.
Indicador Accumulation Swing Index
Cálculo:
SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)
ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)
donde:
- SI (i) - valor actual del indicador técnico Swing Index;
- SI (i-1) - representa el valor del Swing Index de la barra anterior;
- CLOSE (i) - precio de cierre actual;
- CLOSE (i-1) - precio de cierre anterior;
- OPEN (i) - precio de apertura actual;
- OPEN (i-1) - precio de apertura anterior;
- R - parámetro que obtenemos en una fórmula complicada basada en la relación que existe entre el precio de cierre actual y el máximo y mínimo anteriores;
- K - el mayor de los dos valores: (HIGH (i-1) - CLOSE (i)) y (LOW (i-1) - CLOSE (i));
- T - cambio de precio máximo durante la sesión de trading;
- ASI (i) - valor actual del Accumulation Swing Index.
