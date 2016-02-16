Der technische Indikator Average True Range (ATR) ist ein Indikator der die Volatilität des Marktes anzeigt.

Er wurde von Welles Wilder in seinem Buch "New concepts in technical trading systems" vorgestellt. Dieser Indikator wurde seit jeher als Komponente einer Vielzahl anderer Indikatoren und Handelssysteme verwendet.

Der Average True Range kann häufig einen hohen Wert an Tiefpunkten des Marktes erreichen nach starkem Kursverfall verursacht durch Panikverkäufe. Niedrige Werte des Indikators sind typisch für die Perioden von langen Seitwärtsbewegungen die an den Hochs von Marktbewegungen und während Konsolidierungsphasen auftreten.

Average True Range kann nach den gleichen Kriterien wie andere Volatilitätsindikatoren interpretiert werden. Die Kursprognose basierend auf diesem Indikator kann folgendermaßen beschrieben werden: Je höher der Wert des Indikators ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr. Je niedriger der Indikatorwert ist, desto schwächer ist der Impuls des Trends.

Abbildung:



Berechnung:



True Range ist der größte der folgenden drei Werte:



Differenz aus dem aktuellen Hoch und Tief

Differenz aus dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Hoch

Differenz aus dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Tief



Der Indikator Average True Range ist ein Gleitender Durchschnitt der Werte der True Range.