Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Честный ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6369
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор позволяет оценить поведение стандартного ZigZag'а на истории.
Маркерами отмечаются пробитые вершины.
Расчетная часть:
Расчетная часть индикатора никак не оптимизирована - на каждом расчетном баре вызывается код стандартного ZigZag'а в "режиме эмуляции 0-го бара".
Heiken Ashi based EA
Советник, основанный на индикаторе Heiken Ashi.iS7N_SacuL.mq5
Индикатор из серии стрелки и уровни. Переделан (с небольшими изменениями) из индикатора, написанного для МetaТrader 4.
Индикатор HI LO
Индикатор HILO.WPR_Hist
Поиск вершины или дна движения!