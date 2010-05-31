CodeBaseРазделы
Честный ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор позволяет оценить поведение стандартного ZigZag'а на истории.

Маркерами отмечаются пробитые вершины.

Честный ZigZag

Расчетная часть:
Расчетная часть индикатора никак не оптимизирована - на каждом расчетном баре вызывается код стандартного ZigZag'а в "режиме эмуляции 0-го бара".

