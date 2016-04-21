Der Indikator zeigt neuberechnete ("kaputte") Hochs/Tiefs des Standard ZigZag Indikators.

Der Indikator erlaubt die Einschätzung der Qualität des Standard ZigZag Indikators. Die gebrochenen Extrema werden mit Diamanten markiert.



Abbildung:



Hinweis: Die Berechnungen wurden nicht optimiert, für jeden neuen Balken wird der Code des standardmäßigen ZigZag im Modus "0-bar emulation" aufgerufen.