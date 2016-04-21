Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ZigZagNN - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt neuberechnete ("kaputte") Hochs/Tiefs des Standard ZigZag Indikators.
Der Indikator erlaubt die Einschätzung der Qualität des Standard ZigZag Indikators. Die gebrochenen Extrema werden mit Diamanten markiert.
Hinweis: Die Berechnungen wurden nicht optimiert, für jeden neuen Balken wird der Code des standardmäßigen ZigZag im Modus "0-bar emulation" aufgerufen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/116
