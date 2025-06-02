이 표시기를 사용하면 기록에서 표준 지그재그의 동작을 평가할 수 있습니다.

깨진 상단은 마커로 표시됩니다.



계산 부분:

인디케이터의 계산 부분은 어떤 식으로든 최적화되어 있지 않습니다. 계산된 각 막대에서 표준 지그재그의 코드는 "0번째 막대 에뮬레이션 모드"에서 호출됩니다.