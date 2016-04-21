und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Rabbit v20.05.10 Indikator zeichnet die wirklichen Widerstands-/Unterstützungslevels für ein beliebiges Währungspaar.
Die Entfernung zwischen den Levels in Punkten wird in der oberen linken Ecke angezeigt (Step =).
Der Indikator hat mehrere Parameter die geändert werden können:
- Yesterday = 0 (Zeitverschiebung, Standard 0 - zeigt die Levels des aktuellen Tages. Ein Wert gleich 1,2,3... zeigt die Levels der vergangenen Tage (gestern, etc.). Ist er gleich "-1" werden die Unterstützungs-/Widerstandslevels von morgen angezeigt).
- Levels = 20 (Anzahl der Levels, kann bei Bedarf erhöht werden).
- FontSize = 16 (Fontgröße).
- FontColor = White (Fontfarbe).
- LineColor = DeepSkyBlue (Farbe der Levels).
Abbildung:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/112
