Indikatoren

Rabbit - Indikator für den MetaTrader 5

JonKatana
2015
(39)
rabbit.mq5 (3.97 KB)
Der Rabbit v20.05.10 Indikator zeichnet die wirklichen Widerstands-/Unterstützungslevels für ein beliebiges Währungspaar.

Die Entfernung zwischen den Levels in Punkten wird in der oberen linken Ecke angezeigt (Step =).

Der Indikator hat mehrere Parameter die geändert werden können:

  • Yesterday = 0 (Zeitverschiebung, Standard 0 - zeigt die Levels des aktuellen Tages. Ein Wert gleich 1,2,3... zeigt die Levels der vergangenen Tage (gestern, etc.). Ist er gleich "-1" werden die Unterstützungs-/Widerstandslevels von morgen angezeigt).
  • Levels = 20 (Anzahl der Levels, kann bei Bedarf erhöht werden).
  • FontSize = 16 (Fontgröße).
  • FontColor = White (Fontfarbe).
  • LineColor = DeepSkyBlue (Farbe der Levels).

Abbildung:

Rabbit Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/112

