Der Rabbit v20.05.10 Indikator zeichnet die wirklichen Widerstands-/Unterstützungslevels für ein beliebiges Währungspaar.

Die Entfernung zwischen den Levels in Punkten wird in der oberen linken Ecke angezeigt (Step =).

Der Indikator hat mehrere Parameter die geändert werden können:



Yesterday = 0 (Zeitverschiebung, Standard 0 - zeigt die Levels des aktuellen Tages. Ein Wert gleich 1,2,3... zeigt die Levels der vergangenen Tage (gestern, etc.). Ist er gleich "-1" werden die Unterstützungs-/Widerstandslevels von morgen angezeigt).

Levels = 20 (Anzahl der Levels, kann bei Bedarf erhöht werden).

FontSize = 16 (Fontgröße).

FontColor = White (Fontfarbe).

LineColor = DeepSkyBlue (Farbe der Levels).

Abbildung:





