Rabbit - MetaTrader 5용 지표
Rabbit v20.05.10은 차트에서 모든 통화쌍에 대해 실제 지지/저항 레벨을 구축합니다.
레벨 사이의 거리는 포인트 단위로 왼쪽 상단 모서리에 표시됩니다(단계 =).
인디케이터 설정에서 다음 매개변수를 변경할 수 있습니다:
- 어제 = 0 (시간 오프셋, 기본값 0 - 현재 날짜의 레벨을 1, 2, 3...으로 표시합니다. - 는 이전 날짜(어제, 전날 등)의 레벨을 표시하고 "-1" 값은 내일의 레벨을 표시합니다);
- 레벨 = 20 (레벨 수, 충분하지 않은 경우 늘릴 수 있음);
- FontSize = 16 (글꼴 크기);
- FontColor = 흰색 (글꼴 색상);
- 선색 = 딥스카이블루 (레벨 색상).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/112
그리드
목적은 표준 그리드를 보다 편리한 그리드로 대체하여 차트의 많은 중요한 점, 분석된 상품의 움직임의 특성을 시각적으로 식별하고 호가의 품질(구멍 유무)을 평가할 수 있도록 하는 것입니다.isNewBar
지정된 기간에 새 막대의 모양을 분석하는 기능입니다.
스토크 크로스 EA - 20 이하 매수, 80 이상 매도 (H1)
H1 주기의 스토캐스틱 오실레이터 반전 신호를 기반으로 하는 간단하고 효과적인 전문가용 어드바이저입니다. 매수 신호는 %K가 20 레벨 아래 %D를 초과하면 발동되고, 매도 신호는 %K가 80 레벨 위 %D를 하회하면 발동됩니다. 위험은 계좌 잔고에 따라 계산되며 로트 크기는 0.1로 설정됩니다(필요에 따라 조정 가능). 테이크프로핏(TP)은 모든 포지션에 300포인트로 설정되며 스톱로스(SL)는 반대 크로스 오버 신호에 따라 동적으로 계산합니다. 포지션은 반대 방향의 크로스오버가 발생하거나 TP 또는 SL에 도달하면 청산됩니다.다이버전스 디마커
이 인디케이터는 디마커 인디케이터의 발산 지점을 선택합니다.