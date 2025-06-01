Rabbit v20.05.10은 차트에서 모든 통화쌍에 대해 실제 지지/저항 레벨을 구축합니다.



레벨 사이의 거리는 포인트 단위로 왼쪽 상단 모서리에 표시됩니다(단계 =).

인디케이터 설정에서 다음 매개변수를 변경할 수 있습니다:

어제 = 0 (시간 오프셋, 기본값 0 - 현재 날짜의 레벨을 1, 2, 3...으로 표시합니다. - 는 이전 날짜(어제, 전날 등)의 레벨을 표시하고 "-1" 값은 내일의 레벨을 표시합니다);

(시간 오프셋, 기본값 0 - 현재 날짜의 레벨을 1, 2, 3...으로 표시합니다. - 는 이전 날짜(어제, 전날 등)의 레벨을 표시하고 "-1" 값은 내일의 레벨을 표시합니다); 레벨 = 20 (레벨 수, 충분하지 않은 경우 늘릴 수 있음);

(레벨 수, 충분하지 않은 경우 늘릴 수 있음); FontSize = 16 (글꼴 크기);

(글꼴 크기); FontColor = 흰색 (글꼴 색상);

(글꼴 색상); 선색 = 딥스카이블루 (레벨 색상).



