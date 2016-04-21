CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Zwischenablage (Clipboard) - Skript für den MetaTrader 5

MSDN | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
---
Ansichten:
1055
Rating:
(47)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Script übernimmt den Inhalt der Windows Zwischenablage.

Abbildung:

Clipboard Script

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/104

Simple MA Expert Advisor Simple MA Expert Advisor

Etwas für diejenigen die den neuen Strategietester ausprobieren wollen und keinen EA haben.

PivotPointUniversal PivotPointUniversal

Der Indikator zeichnet Pivot Levels für die gesamte verfügbare Historie ein. 5 Varianten von Pivot Levels werden unterstützt: Classic, Fibonacci, Demark, Camarilla, Woodies. Es gibt 3 Perioden für die Berechnung : täglich, wöchentlich, monatlich. Für die täglichen Pivot Levels kann die GMT Zeitverschiebung angegeben werden.

Bollinger Bandwidth 1.0 für MetaTrader 5 Bollinger Bandwidth 1.0 für MetaTrader 5

Der Indikator misst die Distanz der Bollinger Bänder ® und stellt diese als einzelnen Indikator dar, wobei die MetaTrader 5 Technologien verwendet werden um die Bollinger Berechnungen zu vereinfachen.

isNewBar isNewBar

Die Funktion ermöglicht die Prüfung ob ein neuer Balken in der angegebenen Zeiteinheit aufgetaucht ist.