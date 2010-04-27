Простой эксперт для тех, кто хочет попробовать новый тестер стратегий.

Опорные точки Pivot без использования объектов строятся по всей доступной истории. Пять вариантов расчета. Три варианта построения: дневной, недельный, месячный. Для дневных уровней есть возможность смещения по GMT.