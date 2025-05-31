지표는 볼린저 밴드 ® 사이의 거리를 측정하여 단일 지표로 제공하며, 메타트레이더 5 기술을 사용하여 볼린저 계산을 단순화합니다.

심지(가는 선) 그리기: 각 캔들의 최저가부터 최고가까지 수직선을 그립니다(이를 "심지"라고 합니다). 캔들 몸통 그리기: 시초가부터 종가까지 직사각형을 그리되, 캔들이 강세 또는 약세인 경우 다른 색을 사용합니다. 색상 사용자 지정: 강세 및 약세 캔들과 심지에 사용되는 색을 쉽게 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 사용하는 코드에서: 약세 캔들은 몸통이 적갈색(clrMaroon)이고 약세 캔들의 심지는 연보라색(clrOrchid)입니다. 어떤 경우에 유용할까요? 이 인디케이터는 다음과 같은 경우에 유용합니다. 차트에서 독특하고 명확한 시각 스타일을 갖고 싶다. 상승 캔들과 하락 캔들을 더 쉽게 구분한다. 가격 움직임을 더 시각적으로 분석하고 싶다.