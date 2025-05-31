거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
예제가 필요한 분들과 새로운 전략 테스터를 사용해보고 싶은 분들을 위한 정말 간단한 EA입니다.
EA는 두 개의 이평선을 기준으로 합니다. 한 선이 다른 선과 교차하면 매도 또는 매수.
M30, 지난달, 최적화 후.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/103
