Expert Advisors

Simple MA Expert Advisor - Experte für den MetaTrader 5

Ein wirklich einfacher EA für diejenigen die ein Beispiel brauchen und etwas suchen um den neuen Strategietester auszuprobieren.

Der EA basiert auf zwei Linien des Gleitenden Durchschnitt (MA). Sobald eine Linie die andere kreuzt dann VERKAUFEN oder KAUFEN Sie.

Abbildung:

Simple MA Expert Advisor


M30, Letzter Monat, nach Optimierung.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/103

PivotPointUniversal PivotPointUniversal

Der Indikator zeichnet Pivot Levels für die gesamte verfügbare Historie ein. 5 Varianten von Pivot Levels werden unterstützt: Classic, Fibonacci, Demark, Camarilla, Woodies. Es gibt 3 Perioden für die Berechnung : täglich, wöchentlich, monatlich. Für die täglichen Pivot Levels kann die GMT Zeitverschiebung angegeben werden.

Murrey Math Lines (Unterstützung und Widerstand) Murrey Math Lines (Unterstützung und Widerstand)

Der Indikator zeichnet Murrey Math Linien für die gesamte verfügbare Historie ein, er verwendet keinerlei Objekte.

Zwischenablage (Clipboard) Zwischenablage (Clipboard)

Das Script übernimmt den Inhalt der Windows Zwischenablage.

Bollinger Bandwidth 1.0 für MetaTrader 5 Bollinger Bandwidth 1.0 für MetaTrader 5

Der Indikator misst die Distanz der Bollinger Bänder ® und stellt diese als einzelnen Indikator dar, wobei die MetaTrader 5 Technologien verwendet werden um die Bollinger Berechnungen zu vereinfachen.