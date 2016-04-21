Ursprünglicher Autor:

Dieser Indikator basiert auf einem Algorithmus, der von Vladislav Goshkov (VG) 4vg@mail.ru vorgeschlagen wurde.

Der Indikator zeichnet Murrey Math Linien für die gesamte verfügbare Historie ein, er verwendet keinerlei Objekte.



Da sich Kurs nach Gann in Achteln (1/8) bewegen fungieren diese Achtel als Unterstützungs- und Widerstandspunkte im Kursverlauf eines Wertes. Ausgehend von dieser 1/8-Charakteristik des Kursverlaufs weist Murrey allen MML's einer vorgegebenen Oktave Eigenschaften zu. Diese Eigenschaften werden hier der Vollständigkeit halber aufgeführt.



8/8 und 0/8 Linien (Ultimativer Widerstand). Diese Linien sind auf dem Weg nach oben am schwierigsten zu durchbrechen und bieten auf dem Weg nach unten die größte Unterstützung. (Kurse durchbrechen diese Linien womöglich gar nicht).



(Schwäche, Stillstand und Umkehr). Diese Linie ist schwach. Wenn Kurse zu schnell zu weit nach oben laufen und an dieser Linie stecken bleiben werden sie schnell nach unten drehen. Fall die Kurse nicht an dieser Linie stecken bleiben werden sie weiter bis zur 8/8 Linie steigen.



(Pivot, Umkehr). Diese zwei Linien sind nach der 4/8 Linie die wichtigsten im Bezug auf die Fähigkeit, eine Kursumkehr zu verursachen. Dies gilt sowohl für Kursanstiege als auch für Kursabfälle.



(Hoch der Handelsspanne). Die Kurse aller gehandelten Werte bewegen sich zu 40% der Zeit zwischen der 5/8 und 3/8 Linie. Wenn die Kurse die 5/8 Linie übersteigen und 10 bis 12 Tage darüber verharren, sagt man dass die Entität den Preis, den man bereit ist zu zahlen, nur zu einem Aufschlag verkauft wird. Die Kurse werden dann dazu tendieren über dieser Linie in der "Aufpreis-Zone" zu bleiben. Falls die Kurse andererseits unter die 5/8 Linie fallen werden sie dazu tendieren weiter zu fallen und an einem tieferen Niveau Unterstützung suchen.



(Hoch der Handelsspanne). Die Kurse aller gehandelten Werte bewegen sich zu 40% der Zeit zwischen der 5/8 und 3/8 Linie. Wenn die Kurse die 5/8 Linie übersteigen und 10 bis 12 Tage darüber verharren, sagt man dass die Entität den Preis, den man bereit ist zu zahlen, nur zu einem Aufschlag verkauft wird. Die Kurse werden dann dazu tendieren über dieser Linie in der "Aufpreis-Zone" zu bleiben. Falls die Kurse andererseits unter die 5/8 Linie fallen werden sie dazu tendieren weiter zu fallen und an einem tieferen Niveau Unterstützung suchen. 4/8 Linie (Hauptunterstützung/-Widerstand). Diese Linie stellt die größte Unterstützung und Widerstand dar. Diese Linie bietet die größte Unterstützung wenn sich Kurse darüber befinden und den größten Widerstand wenn sich der Kurs darunter befindet. Dieses Kursniveau ist der beste Bereich für Gegenkäufe und -verkäufe.

(Tief der Handelsspanne). Steigt der Kurs von unten an diese Linie heran, ist sie schwer zu durchbrechen. Falls die Kurse diese Linie durchbrechen und 10 bis 12 Tage darüber verharren dann werden sie über dieser Linie bleiben und 40% der Zeit zwischen dieser und der 5/8 Linie oszillieren.

(Tief der Handelsspanne). Steigt der Kurs von unten an diese Linie heran, ist sie schwer zu durchbrechen. Falls die Kurse diese Linie durchbrechen und 10 bis 12 Tage darüber verharren dann werden sie über dieser Linie bleiben und 40% der Zeit zwischen dieser und der 5/8 Linie oszillieren. 1/8 Linie (Schwäche, Stillstand und Umkehr). Diese Linie ist schwach. Wenn die Kurse zu schnell zu weit fallen und an dieser Linie stecken bleiben werden sie schnell nach oben drehen. Falls die Kurse nicht an dieser Linie zum Stillstand kommen werden sie weiter zur 0/8 Linie fallen.



Abbildung:



