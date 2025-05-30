당사 팬 페이지에 가입하십시오
수학적 머레이 선(지지와 저항) - MetaTrader 5용 지표
실제 작성자:
이 인디케이터는 블라디슬라브 고쉬코프(VG) 알고리즘(4vg@mail.ru)을 기반으로 만들어졌습니다.
이 인디케이터는 개체를 사용하지 않고 사용 가능한 모든 기록에 머레이 수학선을 구축합니다.
Gann에 따르면 가격은 1/8 단위로 움직이며, 이 1/8은 시간에 따른 가격 움직임의 크기에 따라 지지와 저항으로 작용합니다. 이러한 1/8 가격 움직임의 특성을 감안하여 Murray는 이 옥타브의 각 MLM에 속성을 할당합니다. 이러한 속성은 편의를 위해 여기에 나열되어 있습니다.
- 8/8 및 0/8 라인(가장 높은 저항). 이 선은 상승하는 동안 통과하기 가장 어렵고 하락하는 동안 가장 많은 지지를 제공합니다. (가격은 이 선을 절대 통과하지 못할 수 있습니다).
- 7/8 선(약세, 정지 및 반전). 이 선은 약한 선입니다. 가격이 너무 많이 그리고 너무 빨리 상승하여 이 선에서 멈추면 빠르게 하락 반전됩니다. 가격이 이 선에서 멈추지 않으면 8/8 선까지 상승할 것입니다.
- 6/8 및 2/8 선(축, 반전). 이 두 선은 가격 반전 가능성 측면에서 4/8 선에 이어 두 번째입니다. 이는 가격 상승과 하락 모두에 해당됩니다.
- 5/8 선(거래 상한선). 모든 기존 가격은 5/8 선과 3/8 선 사이에서 40%의 시간을 보냅니다. 가격이 5/8 선 위로 상승하여 10~12일 동안 유지되면 해당 심볼은 지불하고자 하는 가격보다 높은 가격에 판매되고 가격은 이 "높은 가격선" 위에서 유지되는 경향이 있다고 합니다. 그러나 가격이 5/8 선 아래로 떨어지면 더 낮은 수준에서 추가 저항을 찾는 경향이 있습니다.
- 4/8 선(주요 지지/저항). 이 선은 가장 많은 지지와 저항을 제공합니다. 이 선은 가격이 이 선보다 높을 때 가장 많은 지지를 받고, 이 선보다 낮을 때 가장 많은 저항을 받습니다. 이 가격대는 매도 및 매수에 가장 적합한 가격대입니다.
- 3/8 선(트레이딩 하단선). 가격이 이 선 아래에 있다가 상승하면 이 선은 극복하기 어렵습니다. 가격이 이 선을 뚫고 10~12일 동안 이 선 위에 머무르면 가격은 이 선 위에 머물며 이 선과 5/8 선 사이에서 40%의 시간을 보내게 됩니다.
- 1/8 선(약세, 정지 및 반전). 이 선은 약한 선입니다. 가격이 너무 많이 그리고 너무 빨리 하락하고 이 선에서 멈추면 빠르게 상승 반전합니다. 가격이 이 선에서 멈추지 않으면 0/8 선으로 내려갑니다.
알고리즘에서 오류를 발견하면 포럼에 게시해 주세요.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/101
