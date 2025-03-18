- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 133
Profit Trades:
784 (69.19%)
Loss Trades:
349 (30.80%)
Best trade:
125.02 USD
Worst trade:
-113.64 USD
Gross Profit:
6 701.31 USD (232 282 pips)
Gross Loss:
-6 672.46 USD (268 228 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (145.36 USD)
Maximal consecutive profit:
347.09 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
14.91%
Max deposit load:
20.58%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
24
Avg holding time:
3 hours
Recovery Factor:
0.03
Long Trades:
641 (56.58%)
Short Trades:
492 (43.42%)
Profit Factor:
1.00
Expected Payoff:
0.03 USD
Average Profit:
8.55 USD
Average Loss:
-19.12 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-111.70 USD)
Maximal consecutive loss:
-416.53 USD (9)
Monthly growth:
2.38%
Annual Forecast:
28.87%
Algo trading:
72%
Drawdown by balance:
Absolute:
16.12 USD
Maximal:
929.62 USD (31.87%)
Relative drawdown:
By Balance:
53.29% (929.62 USD)
By Equity:
26.65% (479.87 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|1086
|USA30
|14
|GBPAUDr
|4
|EURUSDr
|3
|EURNZDr
|3
|AUDNZDr
|3
|GBPCADr
|2
|GBPUSDr
|2
|AUDUSDr
|2
|NZDCHFr
|2
|AUDJPYr
|1
|EURJPYr
|1
|AUDCHFr
|1
|NZDCADr
|1
|USDJPYr
|1
|AUDCADr
|1
|NZDJPYr
|1
|NZDUSDr
|1
|EURGBPr
|1
|GBPJPYr
|1
|GBPCHFr
|1
|EURCADr
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDr
|285
|USA30
|1
|GBPAUDr
|21
|EURUSDr
|-52
|EURNZDr
|-7
|AUDNZDr
|-31
|GBPCADr
|-12
|GBPUSDr
|-5
|AUDUSDr
|-53
|NZDCHFr
|1
|AUDJPYr
|-14
|EURJPYr
|1
|AUDCHFr
|-38
|NZDCADr
|-37
|USDJPYr
|-18
|AUDCADr
|15
|NZDJPYr
|0
|NZDUSDr
|-47
|EURGBPr
|13
|GBPJPYr
|0
|GBPCHFr
|0
|EURCADr
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDr
|-29K
|USA30
|-7K
|GBPAUDr
|3.3K
|EURUSDr
|-660
|EURNZDr
|-229
|AUDNZDr
|-1.1K
|GBPCADr
|66
|GBPUSDr
|-107
|AUDUSDr
|-532
|NZDCHFr
|11
|AUDJPYr
|-212
|EURJPYr
|25
|AUDCHFr
|-200
|NZDCADr
|-510
|USDJPYr
|-527
|AUDCADr
|209
|NZDJPYr
|12
|NZDUSDr
|-468
|EURGBPr
|187
|GBPJPYr
|20
|GBPCHFr
|-17
|EURCADr
|806
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +125.02 USD
Worst trade: -114 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +145.36 USD
Maximal consecutive loss: -111.70 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "HFMarketsSV-Live Server 4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
