Alif Nur Sholikhin

Gaji P3K

Alif Nur Sholikhin
0 reviews
42 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 -22%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 133
Profit Trades:
784 (69.19%)
Loss Trades:
349 (30.80%)
Best trade:
125.02 USD
Worst trade:
-113.64 USD
Gross Profit:
6 701.31 USD (232 282 pips)
Gross Loss:
-6 672.46 USD (268 228 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (145.36 USD)
Maximal consecutive profit:
347.09 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
14.91%
Max deposit load:
20.58%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
24
Avg holding time:
3 hours
Recovery Factor:
0.03
Long Trades:
641 (56.58%)
Short Trades:
492 (43.42%)
Profit Factor:
1.00
Expected Payoff:
0.03 USD
Average Profit:
8.55 USD
Average Loss:
-19.12 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-111.70 USD)
Maximal consecutive loss:
-416.53 USD (9)
Monthly growth:
2.38%
Annual Forecast:
28.87%
Algo trading:
72%
Drawdown by balance:
Absolute:
16.12 USD
Maximal:
929.62 USD (31.87%)
Relative drawdown:
By Balance:
53.29% (929.62 USD)
By Equity:
26.65% (479.87 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSDr 1086
USA30 14
GBPAUDr 4
EURUSDr 3
EURNZDr 3
AUDNZDr 3
GBPCADr 2
GBPUSDr 2
AUDUSDr 2
NZDCHFr 2
AUDJPYr 1
EURJPYr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
USDJPYr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
EURGBPr 1
GBPJPYr 1
GBPCHFr 1
EURCADr 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDr 285
USA30 1
GBPAUDr 21
EURUSDr -52
EURNZDr -7
AUDNZDr -31
GBPCADr -12
GBPUSDr -5
AUDUSDr -53
NZDCHFr 1
AUDJPYr -14
EURJPYr 1
AUDCHFr -38
NZDCADr -37
USDJPYr -18
AUDCADr 15
NZDJPYr 0
NZDUSDr -47
EURGBPr 13
GBPJPYr 0
GBPCHFr 0
EURCADr 6
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDr -29K
USA30 -7K
GBPAUDr 3.3K
EURUSDr -660
EURNZDr -229
AUDNZDr -1.1K
GBPCADr 66
GBPUSDr -107
AUDUSDr -532
NZDCHFr 11
AUDJPYr -212
EURJPYr 25
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
USDJPYr -527
AUDCADr 209
NZDJPYr 12
NZDUSDr -468
EURGBPr 187
GBPJPYr 20
GBPCHFr -17
EURCADr 806
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +125.02 USD
Worst trade: -114 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +145.36 USD
Maximal consecutive loss: -111.70 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "HFMarketsSV-Live Server 4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.11.20 17:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.29 02:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.55% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
