СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gaji P3K
Alif Nur Sholikhin

Gaji P3K

Alif Nur Sholikhin
0 отзывов
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -22%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 134
Прибыльных трейдов:
785 (69.22%)
Убыточных трейдов:
349 (30.78%)
Лучший трейд:
125.02 USD
Худший трейд:
-113.64 USD
Общая прибыль:
6 701.70 USD (232 321 pips)
Общий убыток:
-6 672.46 USD (268 228 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (145.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
347.09 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
14.91%
Макс. загрузка депозита:
20.58%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
641 (56.53%)
Коротких трейдов:
493 (43.47%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
8.54 USD
Средний убыток:
-19.12 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-111.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-416.53 USD (9)
Прирост в месяц:
2.34%
Годовой прогноз:
29.02%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.12 USD
Максимальная:
929.62 USD (31.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.29% (929.62 USD)
По эквити:
26.65% (479.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 1087
USA30 14
GBPAUDr 4
EURUSDr 3
EURNZDr 3
AUDNZDr 3
GBPCADr 2
GBPUSDr 2
AUDUSDr 2
NZDCHFr 2
AUDJPYr 1
EURJPYr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
USDJPYr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
EURGBPr 1
GBPJPYr 1
GBPCHFr 1
EURCADr 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 285
USA30 1
GBPAUDr 21
EURUSDr -52
EURNZDr -7
AUDNZDr -31
GBPCADr -12
GBPUSDr -5
AUDUSDr -53
NZDCHFr 1
AUDJPYr -14
EURJPYr 1
AUDCHFr -38
NZDCADr -37
USDJPYr -18
AUDCADr 15
NZDJPYr 0
NZDUSDr -47
EURGBPr 13
GBPJPYr 0
GBPCHFr 0
EURCADr 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr -29K
USA30 -7K
GBPAUDr 3.3K
EURUSDr -660
EURNZDr -229
AUDNZDr -1.1K
GBPCADr 66
GBPUSDr -107
AUDUSDr -532
NZDCHFr 11
AUDJPYr -212
EURJPYr 25
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
USDJPYr -527
AUDCADr 209
NZDJPYr 12
NZDUSDr -468
EURGBPr 187
GBPJPYr 20
GBPCHFr -17
EURCADr 806
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125.02 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +145.36 USD
Макс. убыток в серии: -111.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

You can copy at HFM broker too

https://my.hfmpro.com/en/hfcopy/provider-details.html?provider=35464110

Нет отзывов
2025.11.20 17:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.29 02:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.55% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gaji P3K
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
523
USD
43
72%
1 134
69%
15%
1.00
0.03
USD
53%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.