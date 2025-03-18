- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 134
Прибыльных трейдов:
785 (69.22%)
Убыточных трейдов:
349 (30.78%)
Лучший трейд:
125.02 USD
Худший трейд:
-113.64 USD
Общая прибыль:
6 701.70 USD (232 321 pips)
Общий убыток:
-6 672.46 USD (268 228 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (145.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
347.09 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
14.91%
Макс. загрузка депозита:
20.58%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
641 (56.53%)
Коротких трейдов:
493 (43.47%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
8.54 USD
Средний убыток:
-19.12 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-111.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-416.53 USD (9)
Прирост в месяц:
2.34%
Годовой прогноз:
29.02%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.12 USD
Максимальная:
929.62 USD (31.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.29% (929.62 USD)
По эквити:
26.65% (479.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|1087
|USA30
|14
|GBPAUDr
|4
|EURUSDr
|3
|EURNZDr
|3
|AUDNZDr
|3
|GBPCADr
|2
|GBPUSDr
|2
|AUDUSDr
|2
|NZDCHFr
|2
|AUDJPYr
|1
|EURJPYr
|1
|AUDCHFr
|1
|NZDCADr
|1
|USDJPYr
|1
|AUDCADr
|1
|NZDJPYr
|1
|NZDUSDr
|1
|EURGBPr
|1
|GBPJPYr
|1
|GBPCHFr
|1
|EURCADr
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|285
|USA30
|1
|GBPAUDr
|21
|EURUSDr
|-52
|EURNZDr
|-7
|AUDNZDr
|-31
|GBPCADr
|-12
|GBPUSDr
|-5
|AUDUSDr
|-53
|NZDCHFr
|1
|AUDJPYr
|-14
|EURJPYr
|1
|AUDCHFr
|-38
|NZDCADr
|-37
|USDJPYr
|-18
|AUDCADr
|15
|NZDJPYr
|0
|NZDUSDr
|-47
|EURGBPr
|13
|GBPJPYr
|0
|GBPCHFr
|0
|EURCADr
|6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|-29K
|USA30
|-7K
|GBPAUDr
|3.3K
|EURUSDr
|-660
|EURNZDr
|-229
|AUDNZDr
|-1.1K
|GBPCADr
|66
|GBPUSDr
|-107
|AUDUSDr
|-532
|NZDCHFr
|11
|AUDJPYr
|-212
|EURJPYr
|25
|AUDCHFr
|-200
|NZDCADr
|-510
|USDJPYr
|-527
|AUDCADr
|209
|NZDJPYr
|12
|NZDUSDr
|-468
|EURGBPr
|187
|GBPJPYr
|20
|GBPCHFr
|-17
|EURCADr
|806
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +125.02 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +145.36 USD
Макс. убыток в серии: -111.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
