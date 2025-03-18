- 자본
- 축소
트레이드:
1 168
이익 거래:
814 (69.69%)
손실 거래:
354 (30.31%)
최고의 거래:
125.02 USD
최악의 거래:
-113.64 USD
총 수익:
6 772.63 USD (239 213 pips)
총 손실:
-6 720.18 USD (272 997 pips)
연속 최대 이익:
26 (145.36 USD)
연속 최대 이익:
347.09 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
13.84%
최대 입금량:
20.58%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
662 (56.68%)
숏(주식차입매도):
506 (43.32%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
8.32 USD
평균 손실:
-18.98 USD
연속 최대 손실:
11 (-111.70 USD)
연속 최대 손실:
-416.53 USD (9)
월별 성장률:
1.66%
연간 예측:
20.17%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.12 USD
최대한의:
929.62 USD (31.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.29% (929.62 USD)
자본금별:
26.65% (479.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|1121
|USA30
|14
|GBPAUDr
|4
|EURUSDr
|3
|EURNZDr
|3
|AUDNZDr
|3
|GBPCADr
|2
|GBPUSDr
|2
|AUDUSDr
|2
|NZDCHFr
|2
|AUDJPYr
|1
|EURJPYr
|1
|AUDCHFr
|1
|NZDCADr
|1
|USDJPYr
|1
|AUDCADr
|1
|NZDJPYr
|1
|NZDUSDr
|1
|EURGBPr
|1
|GBPJPYr
|1
|GBPCHFr
|1
|EURCADr
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|308
|USA30
|1
|GBPAUDr
|21
|EURUSDr
|-52
|EURNZDr
|-7
|AUDNZDr
|-31
|GBPCADr
|-12
|GBPUSDr
|-5
|AUDUSDr
|-53
|NZDCHFr
|1
|AUDJPYr
|-14
|EURJPYr
|1
|AUDCHFr
|-38
|NZDCADr
|-37
|USDJPYr
|-18
|AUDCADr
|15
|NZDJPYr
|0
|NZDUSDr
|-47
|EURGBPr
|13
|GBPJPYr
|0
|GBPCHFr
|0
|EURCADr
|6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|-27K
|USA30
|-7K
|GBPAUDr
|3.3K
|EURUSDr
|-660
|EURNZDr
|-229
|AUDNZDr
|-1.1K
|GBPCADr
|66
|GBPUSDr
|-107
|AUDUSDr
|-532
|NZDCHFr
|11
|AUDJPYr
|-212
|EURJPYr
|25
|AUDCHFr
|-200
|NZDCADr
|-510
|USDJPYr
|-527
|AUDCADr
|209
|NZDJPYr
|12
|NZDUSDr
|-468
|EURGBPr
|187
|GBPJPYr
|20
|GBPCHFr
|-17
|EURCADr
|806
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +125.02 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +145.36 USD
연속 최대 손실: -111.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
