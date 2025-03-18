시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gaji P3K
Alif Nur Sholikhin

Gaji P3K

Alif Nur Sholikhin
0 리뷰
44
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -18%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 168
이익 거래:
814 (69.69%)
손실 거래:
354 (30.31%)
최고의 거래:
125.02 USD
최악의 거래:
-113.64 USD
총 수익:
6 772.63 USD (239 213 pips)
총 손실:
-6 720.18 USD (272 997 pips)
연속 최대 이익:
26 (145.36 USD)
연속 최대 이익:
347.09 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
13.84%
최대 입금량:
20.58%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
662 (56.68%)
숏(주식차입매도):
506 (43.32%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
8.32 USD
평균 손실:
-18.98 USD
연속 최대 손실:
11 (-111.70 USD)
연속 최대 손실:
-416.53 USD (9)
월별 성장률:
1.66%
연간 예측:
20.17%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.12 USD
최대한의:
929.62 USD (31.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.29% (929.62 USD)
자본금별:
26.65% (479.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDr 1121
USA30 14
GBPAUDr 4
EURUSDr 3
EURNZDr 3
AUDNZDr 3
GBPCADr 2
GBPUSDr 2
AUDUSDr 2
NZDCHFr 2
AUDJPYr 1
EURJPYr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
USDJPYr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
EURGBPr 1
GBPJPYr 1
GBPCHFr 1
EURCADr 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDr 308
USA30 1
GBPAUDr 21
EURUSDr -52
EURNZDr -7
AUDNZDr -31
GBPCADr -12
GBPUSDr -5
AUDUSDr -53
NZDCHFr 1
AUDJPYr -14
EURJPYr 1
AUDCHFr -38
NZDCADr -37
USDJPYr -18
AUDCADr 15
NZDJPYr 0
NZDUSDr -47
EURGBPr 13
GBPJPYr 0
GBPCHFr 0
EURCADr 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDr -27K
USA30 -7K
GBPAUDr 3.3K
EURUSDr -660
EURNZDr -229
AUDNZDr -1.1K
GBPCADr 66
GBPUSDr -107
AUDUSDr -532
NZDCHFr 11
AUDJPYr -212
EURJPYr 25
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
USDJPYr -527
AUDCADr 209
NZDJPYr 12
NZDUSDr -468
EURGBPr 187
GBPJPYr 20
GBPCHFr -17
EURCADr 806
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +125.02 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +145.36 USD
연속 최대 손실: -111.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

You can copy at HFM broker too

https://my.hfmpro.com/en/hfcopy/provider-details.html?provider=35464110

리뷰 없음
2025.11.20 17:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.29 02:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.55% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gaji P3K
월별 30 USD
-18%
0
0
USD
426
USD
44
72%
1 168
69%
14%
1.00
0.04
USD
53%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.