信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gaji P3K
Alif Nur Sholikhin

Gaji P3K

Alif Nur Sholikhin
0条评论
43
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -22%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 134
盈利交易:
785 (69.22%)
亏损交易:
349 (30.78%)
最好交易:
125.02 USD
最差交易:
-113.64 USD
毛利:
6 701.70 USD (232 321 pips)
毛利亏损:
-6 672.46 USD (268 228 pips)
最大连续赢利:
26 (145.36 USD)
最大连续盈利:
347.09 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
13.84%
最大入金加载:
20.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.03
长期交易:
641 (56.53%)
短期交易:
493 (43.47%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
8.54 USD
平均损失:
-19.12 USD
最大连续失误:
11 (-111.70 USD)
最大连续亏损:
-416.53 USD (9)
每月增长:
3.99%
年度预测:
48.42%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
16.12 USD
最大值:
929.62 USD (31.87%)
相对跌幅:
结余:
53.29% (929.62 USD)
净值:
26.65% (479.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 1087
USA30 14
GBPAUDr 4
EURUSDr 3
EURNZDr 3
AUDNZDr 3
GBPCADr 2
GBPUSDr 2
AUDUSDr 2
NZDCHFr 2
AUDJPYr 1
EURJPYr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
USDJPYr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
EURGBPr 1
GBPJPYr 1
GBPCHFr 1
EURCADr 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr 285
USA30 1
GBPAUDr 21
EURUSDr -52
EURNZDr -7
AUDNZDr -31
GBPCADr -12
GBPUSDr -5
AUDUSDr -53
NZDCHFr 1
AUDJPYr -14
EURJPYr 1
AUDCHFr -38
NZDCADr -37
USDJPYr -18
AUDCADr 15
NZDJPYr 0
NZDUSDr -47
EURGBPr 13
GBPJPYr 0
GBPCHFr 0
EURCADr 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr -29K
USA30 -7K
GBPAUDr 3.3K
EURUSDr -660
EURNZDr -229
AUDNZDr -1.1K
GBPCADr 66
GBPUSDr -107
AUDUSDr -532
NZDCHFr 11
AUDJPYr -212
EURJPYr 25
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
USDJPYr -527
AUDCADr 209
NZDJPYr 12
NZDUSDr -468
EURGBPr 187
GBPJPYr 20
GBPCHFr -17
EURCADr 806
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +125.02 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +145.36 USD
最大连续亏损: -111.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

You can copy at HFM broker too

https://my.hfmpro.com/en/hfcopy/provider-details.html?provider=35464110

2025.11.20 17:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.29 02:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.55% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gaji P3K
每月30 USD
-22%
0
0
USD
523
USD
43
72%
1 134
69%
14%
1.00
0.03
USD
53%
1:500
