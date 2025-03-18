SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gaji P3K
Alif Nur Sholikhin

Gaji P3K

Alif Nur Sholikhin
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
712
Profit Trade:
483 (67.83%)
Loss Trade:
229 (32.16%)
Best Trade:
125.02 USD
Worst Trade:
-65.26 USD
Profitto lordo:
4 119.03 USD (136 087 pips)
Perdita lorda:
-3 748.18 USD (146 827 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (145.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
231.14 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
12.87%
Massimo carico di deposito:
20.58%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
366 (51.40%)
Short Trade:
346 (48.60%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
8.53 USD
Perdita media:
-16.37 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-111.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-184.20 USD (8)
Crescita mensile:
-9.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.02 USD
Massimale:
669.86 USD (22.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.42% (669.86 USD)
Per equità:
15.45% (241.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 683
USA30 14
EURUSDr 2
AUDUSDr 2
AUDJPYr 1
GBPCADr 1
EURJPYr 1
GBPAUDr 1
GBPUSDr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
USDJPYr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 633
USA30 1
EURUSDr -51
AUDUSDr -53
AUDJPYr -14
GBPCADr -14
EURJPYr 1
GBPAUDr -3
GBPUSDr -4
AUDCHFr -38
NZDCADr -37
USDJPYr -18
AUDCADr 15
NZDJPYr 0
NZDUSDr -47
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr -243
USA30 -7K
EURUSDr -608
AUDUSDr -532
AUDJPYr -212
GBPCADr -188
EURJPYr 25
GBPAUDr -409
GBPUSDr -89
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
USDJPYr -527
AUDCADr 209
NZDJPYr 12
NZDUSDr -468
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.02 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +145.36 USD
Massima perdita consecutiva: -111.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

You can copy at HFM broker too

https://my.hfmpro.com/en/hfcopy/provider-details.html?provider=35464110

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.55% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 00:49
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.29% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gaji P3K
30USD al mese
14%
0
0
USD
1.5K
USD
30
82%
712
67%
13%
1.09
0.52
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.