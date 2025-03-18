SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gaji P3K
Alif Nur Sholikhin

Gaji P3K

0 Bewertungen
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -22%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 145
Gewinntrades:
794 (69.34%)
Verlusttrades:
351 (30.66%)
Bester Trade:
125.02 USD
Schlechtester Trade:
-113.64 USD
Bruttoprofit:
6 721.50 USD (234 296 pips)
Bruttoverlust:
-6 693.52 USD (270 332 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (145.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
347.09 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
13.84%
Max deposit load:
20.58%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.03
Long-Positionen:
645 (56.33%)
Short-Positionen:
500 (43.67%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-111.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-416.53 USD (9)
Wachstum pro Monat :
1.17%
Jahresprognose:
14.16%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.12 USD
Maximaler:
929.62 USD (31.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.29% (929.62 USD)
Kapital:
26.65% (479.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDr 1098
USA30 14
GBPAUDr 4
EURUSDr 3
EURNZDr 3
AUDNZDr 3
GBPCADr 2
GBPUSDr 2
AUDUSDr 2
NZDCHFr 2
AUDJPYr 1
EURJPYr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
USDJPYr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
EURGBPr 1
GBPJPYr 1
GBPCHFr 1
EURCADr 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDr 284
USA30 1
GBPAUDr 21
EURUSDr -52
EURNZDr -7
AUDNZDr -31
GBPCADr -12
GBPUSDr -5
AUDUSDr -53
NZDCHFr 1
AUDJPYr -14
EURJPYr 1
AUDCHFr -38
NZDCADr -37
USDJPYr -18
AUDCADr 15
NZDJPYr 0
NZDUSDr -47
EURGBPr 13
GBPJPYr 0
GBPCHFr 0
EURCADr 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDr -29K
USA30 -7K
GBPAUDr 3.3K
EURUSDr -660
EURNZDr -229
AUDNZDr -1.1K
GBPCADr 66
GBPUSDr -107
AUDUSDr -532
NZDCHFr 11
AUDJPYr -212
EURJPYr 25
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
USDJPYr -527
AUDCADr 209
NZDJPYr 12
NZDUSDr -468
EURGBPr 187
GBPJPYr 20
GBPCHFr -17
EURCADr 806
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +125.02 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +145.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -111.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

You can copy at HFM broker too

https://my.hfmpro.com/en/hfcopy/provider-details.html?provider=35464110

Keine Bewertungen
2025.11.20 17:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.29 02:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.