Sinyaller / MetaTrader 4 / Gaji P3K
Alif Nur Sholikhin

Gaji P3K

Alif Nur Sholikhin
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
712
Kârla kapanan işlemler:
483 (67.83%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (32.16%)
En iyi işlem:
125.02 USD
En kötü işlem:
-65.26 USD
Brüt kâr:
4 119.03 USD (136 087 pips)
Brüt zarar:
-3 748.18 USD (146 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (145.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
231.14 USD (24)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
12.87%
Maks. mevduat yükü:
20.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
366 (51.40%)
Satış işlemleri:
346 (48.60%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
8.53 USD
Ortalama zarar:
-16.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-111.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-184.20 USD (8)
Aylık büyüme:
-8.05%
Yıllık tahmin:
-97.68%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.02 USD
Maksimum:
669.86 USD (22.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.42% (669.86 USD)
Varlığa göre:
15.45% (241.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 683
USA30 14
EURUSDr 2
AUDUSDr 2
AUDJPYr 1
GBPCADr 1
EURJPYr 1
GBPAUDr 1
GBPUSDr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
USDJPYr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 633
USA30 1
EURUSDr -51
AUDUSDr -53
AUDJPYr -14
GBPCADr -14
EURJPYr 1
GBPAUDr -3
GBPUSDr -4
AUDCHFr -38
NZDCADr -37
USDJPYr -18
AUDCADr 15
NZDJPYr 0
NZDUSDr -47
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr -243
USA30 -7K
EURUSDr -608
AUDUSDr -532
AUDJPYr -212
GBPCADr -188
EURJPYr 25
GBPAUDr -409
GBPUSDr -89
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
USDJPYr -527
AUDCADr 209
NZDJPYr 12
NZDUSDr -468
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125.02 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +145.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

You can copy at HFM broker too

https://my.hfmpro.com/en/hfcopy/provider-details.html?provider=35464110

