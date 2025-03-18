SignauxSections
Alif Nur Sholikhin

Gaji P3K

Alif Nur Sholikhin
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
708
Bénéfice trades:
480 (67.79%)
Perte trades:
228 (32.20%)
Meilleure transaction:
125.02 USD
Pire transaction:
-65.26 USD
Bénéfice brut:
3 992.68 USD (133 561 pips)
Perte brute:
-3 697.93 USD (145 823 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (145.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
231.14 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
12.87%
Charge de dépôt maximale:
20.58%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.44
Longs trades:
365 (51.55%)
Courts trades:
343 (48.45%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
8.32 USD
Perte moyenne:
-16.22 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-111.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-184.20 USD (8)
Croissance mensuelle:
-13.55%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.02 USD
Maximal:
669.86 USD (22.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.42% (669.86 USD)
Par fonds propres:
13.01% (186.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 679
USA30 14
EURUSDr 2
AUDUSDr 2
AUDJPYr 1
GBPCADr 1
EURJPYr 1
GBPAUDr 1
GBPUSDr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
USDJPYr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 557
USA30 1
EURUSDr -51
AUDUSDr -53
AUDJPYr -14
GBPCADr -14
EURJPYr 1
GBPAUDr -3
GBPUSDr -4
AUDCHFr -38
NZDCADr -37
USDJPYr -18
AUDCADr 15
NZDJPYr 0
NZDUSDr -47
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr -1.8K
USA30 -7K
EURUSDr -608
AUDUSDr -532
AUDJPYr -212
GBPCADr -188
EURJPYr 25
GBPAUDr -409
GBPUSDr -89
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
USDJPYr -527
AUDCADr 209
NZDJPYr 12
NZDUSDr -468
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125.02 USD
Pire transaction: -65 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +145.36 USD
Perte consécutive maximale: -111.70 USD

You can copy at HFM broker too

https://my.hfmpro.com/en/hfcopy/provider-details.html?provider=35464110

2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gaji P3K
30 USD par mois
8%
0
0
USD
1.4K
USD
30
83%
708
67%
13%
1.07
0.42
USD
32%
1:500
Copier

