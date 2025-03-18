SeñalesSecciones
Alif Nur Sholikhin

Gaji P3K

Alif Nur Sholikhin
0 comentarios
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -25%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 138
Transacciones Rentables:
787 (69.15%)
Transacciones Irrentables:
351 (30.84%)
Mejor transacción:
125.02 USD
Peor transacción:
-113.64 USD
Beneficio Bruto:
6 705.25 USD (232 675 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 693.52 USD (270 332 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (145.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
347.09 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
13.84%
Carga máxima del depósito:
20.58%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
645 (56.68%)
Transacciones Cortas:
493 (43.32%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.01 USD
Beneficio medio:
8.52 USD
Pérdidas medias:
-19.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-111.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-416.53 USD (9)
Crecimiento al mes:
-0.55%
Pronóstico anual:
-6.70%
Trading algorítmico:
72%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.12 USD
Máxima:
929.62 USD (31.87%)
Reducción relativa:
De balance:
53.29% (929.62 USD)
De fondos:
26.65% (479.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDr 1091
USA30 14
GBPAUDr 4
EURUSDr 3
EURNZDr 3
AUDNZDr 3
GBPCADr 2
GBPUSDr 2
AUDUSDr 2
NZDCHFr 2
AUDJPYr 1
EURJPYr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
USDJPYr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
EURGBPr 1
GBPJPYr 1
GBPCHFr 1
EURCADr 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDr 267
USA30 1
GBPAUDr 21
EURUSDr -52
EURNZDr -7
AUDNZDr -31
GBPCADr -12
GBPUSDr -5
AUDUSDr -53
NZDCHFr 1
AUDJPYr -14
EURJPYr 1
AUDCHFr -38
NZDCADr -37
USDJPYr -18
AUDCADr 15
NZDJPYr 0
NZDUSDr -47
EURGBPr 13
GBPJPYr 0
GBPCHFr 0
EURCADr 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDr -31K
USA30 -7K
GBPAUDr 3.3K
EURUSDr -660
EURNZDr -229
AUDNZDr -1.1K
GBPCADr 66
GBPUSDr -107
AUDUSDr -532
NZDCHFr 11
AUDJPYr -212
EURJPYr 25
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
USDJPYr -527
AUDCADr 209
NZDJPYr 12
NZDUSDr -468
EURGBPr 187
GBPJPYr 20
GBPCHFr -17
EURCADr 806
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +125.02 USD
Peor transacción: -114 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +145.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -111.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.11.20 17:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.29 02:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.55% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
