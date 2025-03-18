- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 138
利益トレード:
787 (69.15%)
損失トレード:
351 (30.84%)
ベストトレード:
125.02 USD
最悪のトレード:
-113.64 USD
総利益:
6 705.25 USD (232 675 pips)
総損失:
-6 693.52 USD (270 332 pips)
最大連続の勝ち:
26 (145.36 USD)
最大連続利益:
347.09 USD (7)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
13.84%
最大入金額:
20.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
645 (56.68%)
短いトレード:
493 (43.32%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
8.52 USD
平均損失:
-19.07 USD
最大連続の負け:
11 (-111.70 USD)
最大連続損失:
-416.53 USD (9)
月間成長:
-1.99%
年間予想:
-20.98%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.12 USD
最大の:
929.62 USD (31.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.29% (929.62 USD)
エクイティによる:
26.65% (479.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|1091
|USA30
|14
|GBPAUDr
|4
|EURUSDr
|3
|EURNZDr
|3
|AUDNZDr
|3
|GBPCADr
|2
|GBPUSDr
|2
|AUDUSDr
|2
|NZDCHFr
|2
|AUDJPYr
|1
|EURJPYr
|1
|AUDCHFr
|1
|NZDCADr
|1
|USDJPYr
|1
|AUDCADr
|1
|NZDJPYr
|1
|NZDUSDr
|1
|EURGBPr
|1
|GBPJPYr
|1
|GBPCHFr
|1
|EURCADr
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|267
|USA30
|1
|GBPAUDr
|21
|EURUSDr
|-52
|EURNZDr
|-7
|AUDNZDr
|-31
|GBPCADr
|-12
|GBPUSDr
|-5
|AUDUSDr
|-53
|NZDCHFr
|1
|AUDJPYr
|-14
|EURJPYr
|1
|AUDCHFr
|-38
|NZDCADr
|-37
|USDJPYr
|-18
|AUDCADr
|15
|NZDJPYr
|0
|NZDUSDr
|-47
|EURGBPr
|13
|GBPJPYr
|0
|GBPCHFr
|0
|EURCADr
|6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|-31K
|USA30
|-7K
|GBPAUDr
|3.3K
|EURUSDr
|-660
|EURNZDr
|-229
|AUDNZDr
|-1.1K
|GBPCADr
|66
|GBPUSDr
|-107
|AUDUSDr
|-532
|NZDCHFr
|11
|AUDJPYr
|-212
|EURJPYr
|25
|AUDCHFr
|-200
|NZDCADr
|-510
|USDJPYr
|-527
|AUDCADr
|209
|NZDJPYr
|12
|NZDUSDr
|-468
|EURGBPr
|187
|GBPJPYr
|20
|GBPCHFr
|-17
|EURCADr
|806
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +125.02 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +145.36 USD
最大連続損失: -111.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-25%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
43
72%
1 138
69%
14%
1.00
0.01
USD
USD
53%
1:500