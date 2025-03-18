シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gaji P3K
Alif Nur Sholikhin

Gaji P3K

Alif Nur Sholikhin
レビュー0件
43週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -25%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 138
利益トレード:
787 (69.15%)
損失トレード:
351 (30.84%)
ベストトレード:
125.02 USD
最悪のトレード:
-113.64 USD
総利益:
6 705.25 USD (232 675 pips)
総損失:
-6 693.52 USD (270 332 pips)
最大連続の勝ち:
26 (145.36 USD)
最大連続利益:
347.09 USD (7)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
13.84%
最大入金額:
20.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
645 (56.68%)
短いトレード:
493 (43.32%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
8.52 USD
平均損失:
-19.07 USD
最大連続の負け:
11 (-111.70 USD)
最大連続損失:
-416.53 USD (9)
月間成長:
-1.99%
年間予想:
-20.98%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.12 USD
最大の:
929.62 USD (31.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.29% (929.62 USD)
エクイティによる:
26.65% (479.87 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDr 1091
USA30 14
GBPAUDr 4
EURUSDr 3
EURNZDr 3
AUDNZDr 3
GBPCADr 2
GBPUSDr 2
AUDUSDr 2
NZDCHFr 2
AUDJPYr 1
EURJPYr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
USDJPYr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
EURGBPr 1
GBPJPYr 1
GBPCHFr 1
EURCADr 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDr 267
USA30 1
GBPAUDr 21
EURUSDr -52
EURNZDr -7
AUDNZDr -31
GBPCADr -12
GBPUSDr -5
AUDUSDr -53
NZDCHFr 1
AUDJPYr -14
EURJPYr 1
AUDCHFr -38
NZDCADr -37
USDJPYr -18
AUDCADr 15
NZDJPYr 0
NZDUSDr -47
EURGBPr 13
GBPJPYr 0
GBPCHFr 0
EURCADr 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDr -31K
USA30 -7K
GBPAUDr 3.3K
EURUSDr -660
EURNZDr -229
AUDNZDr -1.1K
GBPCADr 66
GBPUSDr -107
AUDUSDr -532
NZDCHFr 11
AUDJPYr -212
EURJPYr 25
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
USDJPYr -527
AUDCADr 209
NZDJPYr 12
NZDUSDr -468
EURGBPr 187
GBPJPYr 20
GBPCHFr -17
EURCADr 806
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +125.02 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +145.36 USD
最大連続損失: -111.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

You can copy at HFM broker too

https://my.hfmpro.com/en/hfcopy/provider-details.html?provider=35464110

レビューなし
2025.11.20 17:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.29 02:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.55% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
