XAUUSD MT5 EA – Daily First 5M Candle S/R Strategy with Fibonacci TP & Reverse Logic

MQL5 Experts Forex Strategy optimization

Specification

Menga faqat XAUUSD uchun maxsus MT5 ekspert maslahatchisi kerak .

MUDDAT VA DAVOMI

  • EA M5 vaqt oralig'ida ishlaydi

  • Faqat bitta savdo kuni mantig'i

KUNDALIK ZONA MANTIQI

  1. Har bir yangi savdo kunining boshida EA FAQAT birinchi yopilgan 5 daqiqalik shamni olishi kerak .

  2. Ushbu shamning eng yuqori va eng past nuqtalari o'zgarmas qo'llab-quvvatlash/qarshilik zonasini hosil qiladi .

  3. Bu zona kun davomida siljimasligi, qayta hisoblanmasligi yoki o'zgarmasligi kerak .

  4. Zona faqat o'sha savdo kuni uchun amal qiladi .

  5. Yangi kun = yangi zona.

KIRISH QOIDALARI

  1. EA zona ichida BODY sham tasdiqlanishini kutishi kerak .

  2. Fitil/soya teginishlari e'tiborga olinmasligi kerak .

  3. Tasdiqlangandan so'ng, savdo NEXT shamida ochiladi .

  4. Zonaning ichidagi buqasimon tananing yopilishi → SOTIB OLING .

  5. Ayiqsimon tana zonaning ichida yaqin → SOTUV .

  6. Bir vaqtning o'zida faqat bitta savdo .

TESCHI MANTIQ (TO'XTASH YO'Q)

  • Belgilangan Stop Loss ishlatilmaydi .

  • Agar qarama-qarshi yo'nalishdagi BODY sham xuddi shu zonada yopilsa :

    • Joriy savdoni darhol yoping.

    • Qarama-qarshi yo'nalishda yangi savdo oching .

  • Bu to'g'ridan-to'g'ri teskari mantiq (martingale emas, panjara emas).

FOYDA VA FIBONACCI MANTIQI

  1. Fibonachchi kunlik zonadan olingan :

    • SOTIB OLING :

      • 0 = zona pastligi

      • 1 = zona balandligi

    • SOTISH :

      • 0 = zona balandligi

      • 1 = zona pastligi

  2. Take Profit darajalari:

    • 1.618

    • 2.618

    • 3.618

    • 4.236

  3. TP darajalarida savdolar darhol yopilmaydi .

Treyling to'xtash mantig'i

  • Narx yetganda:

    • TP1 → treyling-stop kirish narxiga o'tadi

    • TP2 → treyling stop TP1 ga o'tadi

    • TP3 → treyling stop TP2 ga o'tadi

    • TP4 → yakuniy chiqish

MUHIM QOIDALAR

  • Martingale yo'q

  • Panjara yo'q

  • Himoya yo'q

  • Bir nechta yozuvlar yo'q

  • Vaqtga asoslangan chiqishlar yo'q

  • EA faqat kunlik zonada tanani tasdiqlashga javob beradi

YETKAZIB BERISH MUMKIN MAHSULOTLAR

  • To'liq funktsional MT5 EA ( .mq5 + .ex5 )

  • Toza va yaxshi sharhlangan kod

  • Kirishlar:

    • Uchastka hajmi

    • Sehrli raqam

    • Fibonachchi displeyini yoqish/o'chirish

  • Uchastka hajmi to'liq qo'lda va belgilangan bo'lishi kerak

  • EA lot hajmini avtomatik ravishda hisoblamasligi yoki o'zgartirmasligi kerak


Project information

Budget
50+ USD
Deadline
from 7 to 15 day(s)

Customer

Placed orders1
Arbitrage count0