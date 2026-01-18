Specification
Menga faqat XAUUSD uchun maxsus MT5 ekspert maslahatchisi kerak .
MUDDAT VA DAVOMI
-
EA M5 vaqt oralig'ida ishlaydi
-
Faqat bitta savdo kuni mantig'i
KUNDALIK ZONA MANTIQI
-
Har bir yangi savdo kunining boshida EA FAQAT birinchi yopilgan 5 daqiqalik shamni olishi kerak .
-
Ushbu shamning eng yuqori va eng past nuqtalari o'zgarmas qo'llab-quvvatlash/qarshilik zonasini hosil qiladi .
-
Bu zona kun davomida siljimasligi, qayta hisoblanmasligi yoki o'zgarmasligi kerak .
-
Zona faqat o'sha savdo kuni uchun amal qiladi .
-
Yangi kun = yangi zona.
KIRISH QOIDALARI
-
EA zona ichida BODY sham tasdiqlanishini kutishi kerak .
-
Fitil/soya teginishlari e'tiborga olinmasligi kerak .
-
Tasdiqlangandan so'ng, savdo NEXT shamida ochiladi .
-
Zonaning ichidagi buqasimon tananing yopilishi → SOTIB OLING .
-
Ayiqsimon tana zonaning ichida yaqin → SOTUV .
-
Bir vaqtning o'zida faqat bitta savdo .
TESCHI MANTIQ (TO'XTASH YO'Q)
-
Belgilangan Stop Loss ishlatilmaydi .
-
Agar qarama-qarshi yo'nalishdagi BODY sham xuddi shu zonada yopilsa :
-
Joriy savdoni darhol yoping.
-
Qarama-qarshi yo'nalishda yangi savdo oching .
-
-
Bu to'g'ridan-to'g'ri teskari mantiq (martingale emas, panjara emas).
FOYDA VA FIBONACCI MANTIQI
-
Fibonachchi kunlik zonadan olingan :
-
SOTIB OLING :
-
0 = zona pastligi
-
1 = zona balandligi
-
-
SOTISH :
-
0 = zona balandligi
-
1 = zona pastligi
-
-
-
Take Profit darajalari:
-
1.618
-
2.618
-
3.618
-
4.236
-
-
TP darajalarida savdolar darhol yopilmaydi .
Treyling to'xtash mantig'i
-
Narx yetganda:
-
TP1 → treyling-stop kirish narxiga o'tadi
-
TP2 → treyling stop TP1 ga o'tadi
-
TP3 → treyling stop TP2 ga o'tadi
-
TP4 → yakuniy chiqish
-
MUHIM QOIDALAR
-
Martingale yo'q
-
Panjara yo'q
-
Himoya yo'q
-
Bir nechta yozuvlar yo'q
-
Vaqtga asoslangan chiqishlar yo'q
-
EA faqat kunlik zonada tanani tasdiqlashga javob beradi
YETKAZIB BERISH MUMKIN MAHSULOTLAR
-
To'liq funktsional MT5 EA ( .mq5 + .ex5 )
-
Toza va yaxshi sharhlangan kod
-
Kirishlar:
-
Uchastka hajmi
-
Sehrli raqam
-
Fibonachchi displeyini yoqish/o'chirish
-
-
Uchastka hajmi to'liq qo'lda va belgilangan bo'lishi kerak
-
EA lot hajmini avtomatik ravishda hisoblamasligi yoki o'zgartirmasligi kerak