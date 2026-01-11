Indonesian Member - page 63

New comment
 
Waw bener-bener good moment for Trap Stabil v2 (Tuyul  asal Jowo)
Files:
EA_TRAP_STABIL_V2..ex4  70 kb
 
Achmad Wijaya:
jo mumet mumet mas'e , sing penting buy sell buy sell


di buy mudun
di sell ketemu koruptor

:D

 
1225113:
Good Job RSI_zigzag_FLN with my setting (Rsi =1440. highLowPeriod'= 20) INI bagi yang lagi mumet-mumet.... kwkwkwkwkwkwkw

weh..
rambo forex
senjatane macem macem
 
Iwan Majid:


saya dari demak indonesia,.. dan saya baru buka akun,. dan tiddak ta harus mulai dari mana


mulai dari doa menjelang tidur om
 
1225113:
Waw bener-bener good moment for Trap Stabil v2 (Tuyul  asal Jowo)


kok ordernya limit semua om
yang dah kena order blom ada ya

 
Iwan Majid:


saya dari demak indonesia,.. dan saya baru buka akun,. dan tiddak ta harus mulai dari mana


Salamat datang Mas Iwan Majid ... Salam Kenal... Saya dari JATIM... ini buka account apa ya ?
 
Umar Ismail:


kok ordernya limit semua om
yang dah kena order blom ada ya


Benar  ordernya limit semua... Yup ...Yang  kena Yang Dua Yang Paling Bawah Broo kalau tepat waktunya... ini saya sharekan untuk ditest.... saya butuh feedBack dari teman-teman dan untuk semua... trims....
 

Gu juga emas kemarin sempat naik lumayan lebar, tapi begitu interest rate di umumkan jadi 1.25%

kembali harga terjun bebas, kalau trap buy stop sell stop mungkin bisa kena duanya kalau kondisinya begitu

 
Umar Ismail:


di buy mudun
di sell ketemu koruptor

:D

bagus itu, namanya ada pergerakan. . Daripada di buy sell diem aja gak gerak gerak wkwkwk
 
1225113:
Hallooo semua.... ada yang bisa menghidupkan/... soalnya lagi mati surii... minimal dijadikan (mdicator aja ngga papa... kwkwkwkw
hati hati lho, ntu ada copyrightnya kalo gak salah
1...565758596061626364656667686970...614
New comment