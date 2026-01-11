Indonesian Member - page 63
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
jo mumet mumet mas'e , sing penting buy sell buy sell
di buy mudun
di sell ketemu koruptor
:D
Good Job RSI_zigzag_FLN with my setting (Rsi =1440. highLowPeriod'= 20) INI bagi yang lagi mumet-mumet.... kwkwkwkwkwkwkw
weh..
rambo forex
senjatane macem macem
saya dari demak indonesia,.. dan saya baru buka akun,. dan tiddak ta harus mulai dari mana
mulai dari doa menjelang tidur om
Waw bener-bener good moment for Trap Stabil v2 (Tuyul asal Jowo)
kok ordernya limit semua om
yang dah kena order blom ada ya
saya dari demak indonesia,.. dan saya baru buka akun,. dan tiddak ta harus mulai dari mana
Salamat datang Mas Iwan Majid ... Salam Kenal... Saya dari JATIM... ini buka account apa ya ?
kok ordernya limit semua om
yang dah kena order blom ada ya
Benar ordernya limit semua... Yup ...Yang kena Yang Dua Yang Paling Bawah Broo kalau tepat waktunya... ini saya sharekan untuk ditest.... saya butuh feedBack dari teman-teman dan untuk semua... trims....
Gu juga emas kemarin sempat naik lumayan lebar, tapi begitu interest rate di umumkan jadi 1.25%
kembali harga terjun bebas, kalau trap buy stop sell stop mungkin bisa kena duanya kalau kondisinya begitu
di buy mudun
di sell ketemu koruptor
:D
Hallooo semua.... ada yang bisa menghidupkan/... soalnya lagi mati surii... minimal dijadikan (mdicator aja ngga papa... kwkwkwkw