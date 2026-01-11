Indonesian Member - page 67

Achmad Wijaya:
wiw, banyak alat perang disebar :)

Untuk cinta Manual Trading Broo...... mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi semua... Merangsang untuk Out of The box system trading  .....kwkwkwkw

 
Files:
AllAbsoluteQQE_v2.1.ex4  184 kb
 

Trading TF H1


 

Happy Trading with Channel Lines.... anda dapat mengkombinasikan dengan berbagai indicator trend lain yang telah saya Uploud... semoga bermanfaat....


 
Salam kenal, Sri Surabaya
 
Sri Susilaningsih:
Salam kenal, Sri Surabaya

Selamat datang Mbak... Salam kenal dari Jember

 
Files:
BuySellTrendDetector.ex4  517 kb
 
Files:
FractalLevels11.ex4  14 kb
 
 
Files:
PZ_SwingTrading.ex4  11 kb
