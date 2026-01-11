Indonesian Member - page 65
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
tak juluki rambo trading wae
senjatane akeh
:D
dipilih-......ojo mumet-mumet milih....... kwkwkwkwt .....boabo dek rema neka mborambo kebi,.. ta iye..... kwkwkwkwkw
NRP ini bisa digunakan diTF mana saja yang anda sukai... sangat simple
Salam kenal... Jamal Bogor Indonesia
Salam kenal... Jamal Bogor Indonesia
Silahkan Mas...Salam Kenal juga....
Co_ProfesionalGuide With Tree system breakout.......
Ini adalah Great Indicator, dimana strategy Basic system trading saya ada disini Plus RSI sebagai Filter di TF-15m...... Semoga bermanfaat ..........
I want to trading from BALI INDONESIA
Dari sekian ADX yang ada hanya ini yang terbaik. .... prooof it !!!
I want to trading from BALI INDONESIA
Selamat datang Pak Made Juniawan ..... Salam kenal ...... silahkan downloud sesuai system yang cocok untuk trading Pak Made Juniawan ..... semoga bermanfaat
Hello alll...
Ijin gabung....