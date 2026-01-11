Indonesian Member - page 66
Hello alll...
Ijin gabung....
Selamat datang mas.... silahkan bergabung
wiw, banyak alat perang disebar :)
Saking banyaknya jadi bingung mau pilih yang mana,
mungkin seperti memilih pacar nih masih gonta ganti pasangan, tapi
kalau jodoh tidak kemana
Untuk lebih mudah mendeteksi Buy,Buy,Buy...Sell,Sell,Sell..... Siiiip..! good Job for4BARS-MTF-NLMA 1.03
dibantu degan EMA !0, EMA34, SMA!20 dan SMA200
100pipstodayscalper-......
Sing sering digoleki wong okeh.... ini debenarnya Rename dari SolarWind.....
Hadir gan ijin gabung
silahkan Mas Faisal Rahman... Salam kenal
One more this Is the same... rename from SolarWind...
simple trading dengan Candle Indicator dan dibantu dengan... TrueTL V1.01