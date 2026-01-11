Indonesian Member - page 66

chresrond:

Hello alll...

Ijin gabung....


Selamat datang mas.... silahkan bergabung

 
wiw, banyak alat perang disebar :)
 
Hadir gan ijin gabung
 
Achmad Wijaya:
wiw, banyak alat perang disebar :)

Saking banyaknya jadi bingung mau pilih yang mana,

mungkin seperti memilih pacar nih masih gonta ganti pasangan, tapi

kalau jodoh tidak kemana

 

Untuk lebih mudah mendeteksi Buy,Buy,Buy...Sell,Sell,Sell..... Siiiip..! good Job for4BARS-MTF-NLMA 1.03

dibantu degan EMA !0, EMA34, SMA!20 dan SMA200


Files:
4BARS-MTF-NLMA_1.03.ex4  42 kb
 

100pipstodayscalper-...... 


Files:
100pipstodayscalper-.ex4  38 kb
 

Sing sering digoleki wong okeh.... ini debenarnya Rename dari SolarWind.....

Files:
megafxprofit.ex4  15 kb
 
Faisal Rahman:
Hadir gan ijin gabung

silahkan Mas Faisal Rahman...    Salam kenal

 

One more this Is the same... rename from SolarWind...


Files:
Profit_Indicator.ex4  23 kb
 

simple trading dengan Candle Indicator dan dibantu dengan... TrueTL V1.01


Files:
Candle_indicator.ex4  18 kb
TrueTL_V1.01.ex4  34 kb
