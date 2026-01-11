Indonesian Member - page 25

New comment
 
Ayo dibikin ramai, biar forum ini bisa menyediakan versi Indonesia :) 
 
Biantoro Kunarto:
Ayo dibikin ramai, biar forum ini bisa menyediakan versi Indonesia :) 
ide bagus juga tuh mas hihihi
 
Ridho Fachrudin Siregar:
Ada yang OP Buy GU.... ? 

Cari R utk bersiap Sell sj deh :)
 
Biantoro Kunarto:
Ayo dibikin ramai, biar forum ini bisa menyediakan versi Indonesia :) 


iya, betul.

itu lapak sebelah sdh pakai bahasa Indonesia,

tim kami yg wkt itu dpt job translate web nya :)

 
Yohana Parmi:


iya, betul.

itu lapak sebelah sdh pakai bahasa Indonesia,

tim kami yg wkt itu dpt job translate web nya :)

Sippp :)
 
Yang mau tanya coding, bisa disini. Tapi jangan kasih code yang banyak, cukup yang belum tahu aja
 
Achmad Wijaya:
Ane lagi stop dulu Trading minggu ini, baru beres recovery :) ntar aja lah minggu depan mulai lagi, sekarang ngopi aja dulu


iya pak, memang trading itu tidak (terlalu) mudah hehe.. :)

apalagi psiko jadi error gara-gara diganggu sama yang kayak gini :


 

happy weekend selamat meng MC dulir di Mall terdekat :)

 
Ridho Fachrudin Siregar:

happy weekend selamat meng MC dulir di Mall terdekat :)


hehe .. 

silakan pak, hati2 di jalan :D

 
Happy weekend too
1...181920212223242526272829303132...614
New comment