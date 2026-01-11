Indonesian Member - page 25
Ayo dibikin ramai, biar forum ini bisa menyediakan versi Indonesia :)
Ada yang OP Buy GU.... ?
Cari R utk bersiap Sell sj deh :)
iya, betul.
itu lapak sebelah sdh pakai bahasa Indonesia,
tim kami yg wkt itu dpt job translate web nya :)
Ane lagi stop dulu Trading minggu ini, baru beres recovery :) ntar aja lah minggu depan mulai lagi, sekarang ngopi aja dulu
iya pak, memang trading itu tidak (terlalu) mudah hehe.. :)
apalagi psiko jadi error gara-gara diganggu sama yang kayak gini :
happy weekend selamat meng MC dulir di Mall terdekat :)
hehe ..
silakan pak, hati2 di jalan :D