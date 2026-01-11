Indonesian Member - page 505

New comment
 
Biantoro Kunarto : Saya ingin tahu lebih banyak orang dari Indonesia yang bergabung dengan forum ini. Jika Anda dari Indonesia , silakan komentar topik ini..Terima kasih ..

Baik @ Hardi Gunadi @ Hardi Gunadi @ mougaly

mougaly :

Saya tinggal di Indonesia ingin membeli saham Jepang. Perusahaan sekuritas apa yang harus saya kunjungi? Saya ingin memperdagangkan saham Jepang, tetapi saya ingin tinggal di Indonesia, sulit menemukan perusahaan sekuritas yang menjual saham Jepang untuk perorangan. Saya akan sangat menghargainya jika seseorang bisa memberi tahu saya bagaimana melakukan itu.

___________________

Hardi Gunadi
Hardi Gunadi
  • www.mql5.com
Mendaftar di sekuritas Jepang
 
nelayan79:
Gmn bro master?  Analisanya.....  Hehehe

Naik

 
Suhu Suhu semua, mohon pencerahan nya, untuk rekomendasi EA simple yang bisa execute posisi di jam opening hongkong..Thanks, Matur Nuwun, Hatur Nuhun, terima kasih atas bantuannya.
 
1225113:

ha ha .... curhat nih yeeee

ngapain susah susah broo...

pakai aja BBMA .. jika terjadi pertemuan LWMA, MID BB dan EMA ...

anda akan lihat trend minimal 3 candles ...

jika terjadi di H1... ente tidur 3 jam minimal

jika terjadi di H4... ente tidur 12 jam minimal

jika terjadi di D1... ente tidur 3 hari minimal

jika terjadi di M1... ente tidur 3 bulan minimal

wakaka.......... 3 bulan HIBERNASI .... kwkwkwkwkwkw



jika terjadi pertemuan LWMA, MID BB dan EMA ...  LWMA = 10 , mid BB dan 50EMA ?? Om Rambo
 
MARSUHAILIS S PI SPi:

Naik

Naik, thats right. 
 
nelayan79:
Naik, thats right. 
meroket
 
gaessss, gimana cara instal mt5 di macbook,butuh bantuan 
 
nelayan79:
Naik, thats right. 

turun ,  thats nice. .....

tarriiikk mang.... wakikuu


 
Achmad Wijaya:
meroket

betul ...kwkwke


 

maaf gan, mau nanya apa ada suhu2 disini yg mau joki in akun ya atau sediain copy signal? yang sistemnya sharing profit gitu, saya ada modal 1000an $ mau main sendiri saya cm bisanya martiangel,,

klo ada PM ya gan,, terimakasih

1...498499500501502503504505506507508509510511512...614
New comment