hull_quad.mq4
 

nik_psar_2b_guillermo.mq4

 
papa maudy #:
dari minangkabau dan saya indonesia...
Mas Khairul Araaf #:

jakarta hadir

Jakarta timur hadir salam kenal mhn pembelajaran
 
1225113 #:

Step Indicators 

Step indicator (indicator langkah) adalah proses memecah garis miring secara visual, menjadi "langkah".  Langkah-langkah ini menampilkan nilai tambahan dalam ukuran langkah.  Ukuran langkah dapat ditentukan sebagai pip, dan dapat disesuaikan dalam opsi indikator.

Bagaimana Stepsmembantu dalam perdagangan?

Analis teknis sering menggunakan "kemiringan" rata-rata bergerak sebagai sinyal, tetapi di pasar yang berkisar, perubahan kemiringan rata-rata akan menghasilkan banyak sinyal.  Langkah-langkah berguna dalam kondisi ini karena membantu mengurangi jumlah sinyal dengan menyaring perubahan rata-rata yang tidak signifikan.

stepma_v7.2_pdf_amp_alerts_histo.mq4  

stepma_pdf_nmc_3.mq4

stepma_pdf_nmc_3.01.mq4
 

ptl_2.01_amp_alerts.mq4 

