dari minangkabau dan saya indonesia...
jakarta hadir
Step Indicators
Step indicator (indicator langkah) adalah proses memecah garis miring secara visual, menjadi "langkah". Langkah-langkah ini menampilkan nilai tambahan dalam ukuran langkah. Ukuran langkah dapat ditentukan sebagai pip, dan dapat disesuaikan dalam opsi indikator.
Bagaimana Stepsmembantu dalam perdagangan?
Analis teknis sering menggunakan "kemiringan" rata-rata bergerak sebagai sinyal, tetapi di pasar yang berkisar, perubahan kemiringan rata-rata akan menghasilkan banyak sinyal. Langkah-langkah berguna dalam kondisi ini karena membantu mengurangi jumlah sinyal dengan menyaring perubahan rata-rata yang tidak signifikan.
