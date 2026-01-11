Indonesian Member - page 527

New comment
 
Awas,, yg floating minus gold, emas mau terbang ke R 1850 an... Ane scalping duyu.. xixixi
Files:
IMG_20201203_192442.jpg  630 kb
 
kenapa sinyal saya ga bisa dipublish ya, bingung udah muter2. ada yang bisa bantu?
 
Dedy R Syahputra:
kenapa sinyal saya ga bisa dipublish ya, bingung udah muter2. ada yang bisa bantu?

Pake leverage berapa? 
Biasanya di sebelah kiri ada penjelasannya. Salah satunya leveragenya harus di bawah 1:200 kalo gak salah.

 

Paypal tidak ada lagi di withdrawal :(

Tapi yg keren top up sekarang bisa lewat alfamart 


 
Biantoro Kunarto:

Paypal tidak ada lagi di withdrawal :(

Tapi yg keren top up sekarang bisa lewat alfamart 


tempatku masih keluar option paypalnya.... 

 
Fatchur Rochman:

tempatku masih keluar option paypalnya.... 

Sekarang sudah aktif lagi pak, sebelumnya ga ada

 
Biantoro Kunarto:

Paypal tidak ada lagi di withdrawal :(

Tapi yg keren top up sekarang bisa lewat alfamart 


Kemarin sistemnya error gan jadi paypalnya hilang, sekarang udah ada lagi kyknya

 
Dedy R Syahputra:
kenapa sinyal saya ga bisa dipublish ya, bingung udah muter2. ada yang bisa bantu?

Saya bisa bantu, PM saja gan. Senang bisa membantu

 
Anak Agung:

Kemarin sistemnya error gan jadi paypalnya hilang, sekarang udah ada lagi kyknya

iya, kemarin lagi error, sdh protes di forum

 
Biantoro Kunarto:

iya, kemarin lagi error, sdh protes di forum

Iya orang luar pada protes makanya langsung dibenerin

1...520521522523524525526527528529530531532533534...614
New comment