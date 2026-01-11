Indonesian Member - page 527
kenapa sinyal saya ga bisa dipublish ya, bingung udah muter2. ada yang bisa bantu?
Pake leverage berapa?
Biasanya di sebelah kiri ada penjelasannya. Salah satunya leveragenya harus di bawah 1:200 kalo gak salah.
Paypal tidak ada lagi di withdrawal :(
Tapi yg keren top up sekarang bisa lewat alfamart
tempatku masih keluar option paypalnya....
Sekarang sudah aktif lagi pak, sebelumnya ga ada
Kemarin sistemnya error gan jadi paypalnya hilang, sekarang udah ada lagi kyknya
Saya bisa bantu, PM saja gan. Senang bisa membantu
Kemarin sistemnya error gan jadi paypalnya hilang, sekarang udah ada lagi kyknya
iya, kemarin lagi error, sdh protes di forum
Iya orang luar pada protes makanya langsung dibenerin