Indonesian Member - page 389
salam kenal, dari Ngawi Jawa timur
Salam kenal juga dari Kediri Broo
Moga Sukses semua Mas Bro...
saya newbe dari Indonesia
mohon bimbingannya
salam kenal
Salam Mas Bro..
Habis news, raport merah semua, ngga lama pair-pair GBP kok udh naik lg ya...?
Udh bosen di bawah kali, hihi
Belum saya lagi dapat raport merah teyuuuusss
Joget terus... wkwkk
ancen master ..
ra kaget
:D
halo, salam kenal, selamat datang..
harga bisa loncat ya..?? haha
Joget terus... wkwkk
tak gedangduuuuuuoooothh.....Puuuoool,,,, l0l