Indonesian Member - page 392
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Hehe ... kenapa Hen ,,, kalau sakit pakai dong BB.JS (Bolinger Band Jaminan Sosial) nya biar cepat sembuh ... geratis kwkwkw
haha bisa aja pakdhe...2 hari focus belajar Pak, di siapkan BB . JS nya ini... Smoga bisa seperti senior2, Profit & WD, Aminn
haha bisa aja pakdhe...2 hari focus belajar Pak, di siapkan BB . JS nya ini... Smoga bisa seperti senior2, Profit & WD, Aminn
Yup... Pelajari yang mudah dulu yaitu Extreme dan Momentumnya... semua OP hanya jika Candle close di Bawah LWMA 5, sedang LWMA 10 untuk mempertegas Valid Trennya ... ok !? jadi biasanya saya OP lagi yang kedua hehe,,,, untuk membiayai op op selanjutnya gitu hehe... yang mudah saja dilatih .... kalau Pair GBPX pakai Gorilanya untuk analisis juga
Extreme Jika candelstik tembus diatas Uper BB tetapi Tidak close diatas uper BB... close dibawah Uper BB ... entry Valid dibawah LWMA 5.... menuju Extreme selanjutnya maka saya namakan EXTREME TO EXTREME TP1 di Midle ... jika candle Close dibawah midle BB itu namanya CS SELL (Signal Sell)
kita tunggu retest di LWMA5 High jika close di bawah LWMA 5 kita entry lagi (Valid SELL) ... sampai Extreme untuk TP2 demikian sebaliknya...
ingat OP selalu Dibawah LWMA 5,10(Jika valid SELL)/ diatas LWMA 5,10(Jika Valid BUY)
Untuk Extreme yang di sebut Momentun episod selanjutnya wakaka.... saya lagi fokus Trading nih hehe
semoga beruntung hehe
Yup... Pelajari yang mudah dulu yaitu Extreme dan Momentumnya... semua OP hanya jika Candle close di Bawah LWMA 5, sedang LWMA 10 untuk mempertegas Valid Trennya ... ok !? jadi biasanya saya OP lagi yang kedua hehe,,,, untuk membiayai op op selanjutnya gitu hehe... yang mudah saja dilatih .... kalau Pair GBPX pakai Gorilanya untuk analisis juga
Extreme Jika candelstik tembus diatas Uper BB tetapi Tidak close diatas uper BB... close dibawah Uper BB ... entry Valid dibawah LWMA 5.... menuju Extreme selanjutnya maka saya namakan EXTREME TO EXTREME TP1 di Midle ... jika candle Close dibawah midle BB itu namanya CS SELL (Signal Sell)
kita tunggu retest di LWMA5 High jika close di bawah LWMA 5 kita entry lagi (Valid SELL) ... sampai Extreme untuk TP2 demikian sebaliknya...
ingat OP selalu Dibawah LWMA 5,10(Jika valid SELL)/ diatas LWMA 5,10(Jika Valid BUY)
Untuk Extreme yang di sebut Momentun episod selanjutnya wakaka.... saya lagi fokus Trading nih hehe
semoga beruntung hehe
Terima Kasih ilmu & bimbingannya Pak, ijin saya save buat belajar. Gorilla lama tidak makan Pisang dan buah2an ini hehe. GL juga Guru (y)
Yup... Pelajari yang mudah dulu yaitu Extreme dan Momentumnya... semua OP hanya jika Candle close di Bawah LWMA 5, sedang LWMA 10 untuk mempertegas Valid Trennya ... ok !? jadi biasanya saya OP lagi yang kedua hehe,,,, untuk membiayai op op selanjutnya gitu hehe... yang mudah saja dilatih .... kalau Pair GBPX pakai Gorilanya untuk analisis juga
Extreme Jika candelstik tembus diatas Uper BB tetapi Tidak close diatas uper BB... close dibawah Uper BB ... entry Valid dibawah LWMA 5.... menuju Extreme selanjutnya maka saya namakan EXTREME TO EXTREME TP1 di Midle ... jika candle Close dibawah midle BB itu namanya CS SELL (Signal Sell)
kita tunggu retest di LWMA5 High jika close di bawah LWMA 5 kita entry lagi (Valid SELL) ... sampai Extreme untuk TP2 demikian sebaliknya...
ingat OP selalu Dibawah LWMA 5,10(Jika valid SELL)/ diatas LWMA 5,10(Jika Valid BUY)
Untuk Extreme yang di sebut Momentun episod selanjutnya wakaka.... saya lagi fokus Trading nih hehe
semoga beruntung hehe
Minta tolong di gambar lg sih Mas Bro... yg sesuai dgn deskripsi di atas, biar cpt deng...
(Agak lambat nih deng nya...hhii, Udh bolak balik baca BBMA pas ngadepin grafik jd ilang semua, hhaha...)
Matur nuwun...
kalo ente sampe ke Nasdaq nama ente jadi Al Jabar .... :)
Masih betah pake nama Agung, Mas Bro, wkwkk
Kaya ini bukan..?
Kaya ini bukan..?
Yo ii hehe
pasti inspirasi dari lagu Pelangi Pelangi... alangkah indahmu .... pelukismu Agung... hehepelukis kok jadi Trader ya... hehe
Haahaa... masih belajar Om, belum jadi, wkwkk
Trading FOREX:
- Diplototin terus : Floating minus bertambah terus
- Ditinggal sebentar : Floating minus tidak berubah
- Ditinggal agak lama : Yang tadinya floating minus jadi sedikit profit
- Ditinggal lama : Semua Stop Loss tersentuh
# wkwkk..
Halo saya newbie dari bandung .. salam kenal semua .. selama ini belajar otodidak aja dari internet .. baru tahu klo ada forumnya disini. mohon bimbingannya para senior :)
salam kenal om, saya dari Ciamis