Indonesian Member - page 387

New comment
 
Margiyono :
Wah penampakan indi apa lagi ini? BBMA saja belum lulus, btw terimakasih untuk bertemu

saya dg yang ginian juga belum tahu ,,, dikasih tahu  cara kerja algoritma ...  malah tambah mumethh ... wakaka


semoga selalu suksess teyyuuussss

atau yang ginian hehe


 
Salam kenal, dari Kediri East Java 
 
1225113:

terima kasih mas Broo ... hehehe




Mantap ini, pemula ijin belajar Pak. Salam Kenal dari Kediri East Java 

 
1225113:

saya dg yang ginian juga belum tahu ,,, dikasih tahu  cara kerja algoritma ...  malah tambah mumethh ... wakaka


semoga selalu suksess teyyuuussss

atau yang ginian hehe


Wak kak kkk ………….. bisa aja kang mas ini, maklum tukang coder. mau coba masukkan strategy Bbma belum selesai
 
Margiyono:
Wak kak kkk ………….. bisa aja kang mas ini, maklum tukang coder. mau coba masukkan strategy Bbma belum selesai
Kalo sdh jadi, sharing ya pak...
 
nelayan79:
Kalo sdh jadi, sharing ya pak...
Biasa main pendek2, perlu penyesuaian main Panjang, masih perlu belajar dan belajar sama suhu2 disini
 
Margiyono:
Biasa main pendek2, perlu penyesuaian main Panjang, masih perlu belajar dan belajar sama suhu2 disini
Iya, saya jg masih newbe. Mari kita tanyakan kepada suhu2 disini. Siapa ya yg jago tradingnya panjang2., wkwkwk
 
Hendy Prasetyo:
Salam kenal, dari Kediri East Java 

selamat datang  

pengendara naga... salam kenal .. hehe

 
Margiyono:
Wak kak kkk ………….. bisa aja kang mas ini, maklum tukang coder. mau coba masukkan strategy Bbma belum selesai

aha kalau bisa TP EAnya pakai BB Flat Mas Broo dan Trigernya jika harga menyentuh SD123 dan $SMA Close Open---> UP atau Down


 
Halo saya newbie dari bandung .. salam kenal semua .. selama ini belajar otodidak aja dari internet .. baru tahu klo ada forumnya disini. mohon bimbingannya para senior :) 
1...380381382383384385386387388389390391392393394...614
New comment