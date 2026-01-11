Indonesian Member - page 387
Wah penampakan indi apa lagi ini? BBMA saja belum lulus, btw terimakasih untuk bertemu
saya dg yang ginian juga belum tahu ,,, dikasih tahu cara kerja algoritma ... malah tambah mumethh ... wakaka
semoga selalu suksess teyyuuussss
atau yang ginian hehe
terima kasih mas Broo ... hehehe
Mantap ini, pemula ijin belajar Pak. Salam Kenal dari Kediri East Java
Wak kak kkk ………….. bisa aja kang mas ini, maklum tukang coder. mau coba masukkan strategy Bbma belum selesai
Kalo sdh jadi, sharing ya pak...
Biasa main pendek2, perlu penyesuaian main Panjang, masih perlu belajar dan belajar sama suhu2 disini
Salam kenal, dari Kediri East Java
selamat datang
pengendara naga... salam kenal .. hehe
Wak kak kkk ………….. bisa aja kang mas ini, maklum tukang coder. mau coba masukkan strategy Bbma belum selesai
aha kalau bisa TP EAnya pakai BB Flat Mas Broo dan Trigernya jika harga menyentuh SD123 dan $SMA Close Open---> UP atau Down