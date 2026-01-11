Indonesian Member - page 390

Umar Ismail:
salam kenal
saya newbe dari Indonesia 
mohon bimbingannya

hahahahahahahaha....  bimbingan cari jodoh lagi kali ya ????... kwkwkw...

 
1225113:

tak gedangduuuuuuoooothh.....Puuuoool,,,, l0l


Copy paste terjemahan dari tetangga :

GBPUSD memperpanjang pergerakan downside dari 1,3217 ke serendah 1,2853. Selama harga berada dalam saluran penurunan harga pada grafik 4 jam, pergerakan turun dapat diperkirakan akan berlanjut dan target berikutnya akan berada di area 1.2800. Resisten utama adalah di 1,2996, di atas level ini akan menunjukkan bahwa pergerakan turun telah selesai di 1,2853, maka pasangan akan menemukan level resistensi berikutnya di sekitar 1,3100.
 
Agung Siswanto:

bisik bisik tetangga mulai terdengar slaluuuuuu ditelingaaaa.... tak gendangdooouuut

Trennya ternyata masih terruuussss wakaka....  candle sekarang yang terbentuk close dibawah lower bolinger...

itu namanya Momentum Signal SELL hehe.boleh BUY revers  cuman beberapa saja sak umil... kwkwkw

contone   koyo iki ndang cepet diclose hahaha

jika H4 Extreme candle H4 close di dalam BB dan di atas LWMA 5 Low... itu Baru BUY Broo

 
1225113:


itu namanya Momentum Signal SELL hehe.boleh BUY revers  cuman beberapa saja sak umil... kwkwkw


Mek sak umil...? ok, noted... haha
Joss Mas Bro..

 

Ijin Gabung,  saya andi dari Ciganjur.

baca tread dari awal seharian g selesai hi3x .. mantab nih forum banyak ilmunya

 
Agung Siswanto:

Mek sak umil...? ok, noted... haha
Joss Mas Bro..

yang josss yang ini mas Broo sejak sessi London tadi hehehe


 

hallo selamat Pagi brotherzzz , salam kenal saya Abdul dari middle east yg pernah tinggal di indo mohon izin Gabung Yaaaa , yg aku baru notice lumain juga ada trader dari indo ya hehehe > semangat alll   


 

a good revercel point for nazdaq 100 test the 7000 and kembali lagi looks like a nice sell setup

nazdaq100

 
aj.trader:

hallo selamat Pagi brotherzzz , salam kenal saya Abdul dari middle east yg pernah tinggal di indo mohon izin Gabung Yaaaa , yg aku baru notice lumain juga ada trader dari indo ya hehehe > semangat alll   


Hello..

Selamat datang Maz Bro Abdul, Analisa yang mantap Mas Bro..
Moga Sukses..

 
Ajarin saya dunk
