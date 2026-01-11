Indonesian Member - page 390
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
salam kenal
saya newbe dari Indonesia
mohon bimbingannya
hahahahahahahaha.... bimbingan cari jodoh lagi kali ya ????... kwkwkw...
tak gedangduuuuuuoooothh.....Puuuoool,,,, l0l
Copy paste terjemahan dari tetangga :
Copy paste terjemahan dari tetangga :
bisik bisik tetangga mulai terdengar slaluuuuuu ditelingaaaa.... tak gendangdooouuut
Trennya ternyata masih terruuussss wakaka.... candle sekarang yang terbentuk close dibawah lower bolinger...
itu namanya Momentum Signal SELL hehe.boleh BUY revers cuman beberapa saja sak umil... kwkwkw
contone koyo iki ndang cepet diclose hahaha
jika H4 Extreme candle H4 close di dalam BB dan di atas LWMA 5 Low... itu Baru BUY Broo
itu namanya Momentum Signal SELL hehe.boleh BUY revers cuman beberapa saja sak umil... kwkwkw
Mek sak umil...? ok, noted... haha
Joss Mas Bro..
Ijin Gabung, saya andi dari Ciganjur.
baca tread dari awal seharian g selesai hi3x .. mantab nih forum banyak ilmunya
Mek sak umil...? ok, noted... haha
Joss Mas Bro..
yang josss yang ini mas Broo sejak sessi London tadi hehehe
hallo selamat Pagi brotherzzz , salam kenal saya Abdul dari middle east yg pernah tinggal di indo mohon izin Gabung Yaaaa , yg aku baru notice lumain juga ada trader dari indo ya hehehe > semangat alll
a good revercel point for nazdaq 100 test the 7000 and kembali lagi looks like a nice sell setup
hallo selamat Pagi brotherzzz , salam kenal saya Abdul dari middle east yg pernah tinggal di indo mohon izin Gabung Yaaaa , yg aku baru notice lumain juga ada trader dari indo ya hehehe > semangat alll
Hello..
Selamat datang Maz Bro Abdul, Analisa yang mantap Mas Bro..
Moga Sukses..