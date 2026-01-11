Indonesian Member - page 303
StepMA_3D_v3.
Indikator PA candlestick
indikator ini dapat membantu dalam strategi tindakan scalping harga dalam bentuknya yang paling sederhana,
seharusnya hanya menunjukkan nilai dalam warna merah atau warna hijau
tampilkan "nilai daya beruang" di pojok atas = nilai1 / nilai 2 (20/87 = 0,23) dalam warna merah
Wah, malam malam gini masih tekun belajar. Pantesan opit teyus. Jadi banteng atau beruang? Bukan bullish atau bearish lg nyebutnya. Hahaha...
sing penting dapurnya tambah ngebul... Gold hajar terusss mas Broo ha ha... biar jadi Ber Uang deh...kwkwkw
mft_instanttrendline_d1
Ini hanyalah contoh dasar untuk memberi Anda gambaran tentang variasi lain..silakan lihat pic
Semoga ini membantu, dan menemukan terlampir mtf instan trendline .. untuk D1, tetapi Anda dapat mengubah tf hanya dengan memodifikasi kode ..
sing penting dapurnya tambah ngebul... Gold hajar terusss mas Broo ha ha... biar jadi Ber Uang deh...kwkwkw
Wowww... Teknik apa itu, byk banget pakainya. Segala jurus dikeluarkan kayaknya. Hahahha.....
Ini namanya Pukat Harimau (Holly Grail Templet) seielah close all sell.... baru close all Buy ikannya dapat semua mas Broo... haha baru ngopi ngopi lagi
dan sekarang waktunya wait and see setup for sell mas Broo.... hehe
dan close juga... wiki wiki......
sampean emang ok (y)