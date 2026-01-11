Indonesian Member - page 303

New comment
 
Hoamm...  Ngantuk jam segini.. 
 

 StepMA_3D_v3.


Files:
stepma_3d_v3.mq4  8 kb
 

Indikator PA candlestick 



indikator ini dapat membantu  dalam strategi tindakan scalping harga dalam bentuknya yang paling sederhana,

seharusnya hanya menunjukkan nilai dalam warna merah atau warna hijau


nilai 1: menganalisis 4 + candlestick terbaru  sebenarnya dalam menghitung panjang candlestick atas (bukan badan) dan menambahkannya bersama-sama
nilai 2: menganalisis 4 + candlestick terbaru yang sebenarnya dalam menghitung panjang candlestick rendah (bukan tubuh) dan menambahkannya bersama

pada tangkapan layar candlestick atas a hingga e adalah 18 + 2 (menghitung 5 digit micropip) = 20

di tangkapan layar candlestick bawah a hingga e adalah 13 + 30 + 3 + 19 + 22 (5 digit micropip) = 87

tampilkan "nilai daya banteng" di pojok atas = nilai2 / nilai 1 (87/20 = 4,35) dalam warna hijau

tampilkan "nilai daya beruang" di pojok atas = nilai1 / nilai 2 (20/87 = 0,23) dalam warna merah


 
1225113:

Indikator PA candlestick 



indikator ini dapat membantu  dalam strategi tindakan scalping harga dalam bentuknya yang paling sederhana,

seharusnya hanya menunjukkan nilai dalam warna merah atau warna hijau


nilai 1: menganalisis 4 + candlestick terbaru  sebenarnya dalam menghitung panjang candlestick atas (bukan badan) dan menambahkannya bersama-sama
nilai 2: menganalisis 4 + candlestick terbaru yang sebenarnya dalam menghitung panjang candlestick rendah (bukan tubuh) dan menambahkannya bersama

pada tangkapan layar candlestick atas a hingga e adalah 18 + 2 (menghitung 5 digit micropip) = 20

di tangkapan layar candlestick bawah a hingga e adalah 13 + 30 + 3 + 19 + 22 (5 digit micropip) = 87

tampilkan "nilai daya banteng" di pojok atas = nilai2 / nilai 1 (87/20 = 4,35) dalam warna hijau

tampilkan "nilai daya beruang" di pojok atas = nilai1 / nilai 2 (20/87 = 0,23) dalam warna merah


Wah,  malam malam gini masih tekun belajar.  Pantesan opit teyus.  Jadi banteng atau beruang?  Bukan bullish atau bearish lg nyebutnya.  Hahaha...
 
nelayan79:
Wah,  malam malam gini masih tekun belajar.  Pantesan opit teyus.  Jadi banteng atau beruang?  Bukan bullish atau bearish lg nyebutnya.  Hahaha...

sing penting dapurnya tambah ngebul... Gold hajar terusss  mas Broo ha ha... biar jadi Ber Uang deh...kwkwkw


 

mft_instanttrendline_d1


Ini hanyalah contoh dasar untuk memberi Anda gambaran tentang variasi lain..silakan lihat pic


MTF INST TRNDLN di D1 tf pada chart 4 jam

Versi RVI yang di-rooting oleh bluto ..set ke 22 periode dalam 4jam-ada siklus yang sangat kuat dan konsisten dalam 4h dan d1 tfs sekitar 45 periode..jadi, setengah panjang siklus kira-kira 22 ..

Selama tren diperkirakan setidaknya satu tf UP (kasus ini D1) daripada sinyal Anda tf (kasus ini 4h) risiko Anda rendah dan Anda memiliki bagian yang adil dari sinyal yang baik ..

Aturan "empiris" lainnya, untuk  1H / 4H, yang saya buat adalah untuk mengambil sinyal-sinyal yang bertepatan dengan potensi rebound pada garis tren, dan untuk menghindari, kecuali dikonfirmasi oleh indikator lain, mengambil sinyal ketika harga telah ditutup di atas / di bawah garis tren lebih dari 40 pips (contoh: harga downtrendline berada di atas trendline dengan tutup 50 pips di atasnya, dan ada sinyal..saya tidak mengambilnya..contoh terlalu acak untuk selera) ..

Semoga ini membantu, dan menemukan terlampir mtf instan trendline  .. untuk D1, tetapi Anda dapat mengubah tf hanya dengan memodifikasi kode ..



 
1225113:

sing penting dapurnya tambah ngebul... Gold hajar terusss  mas Broo ha ha... biar jadi Ber Uang deh...kwkwkw


Wowww... Teknik apa itu,  byk banget pakainya.  Segala jurus dikeluarkan kayaknya.  Hahahha..... 
 
nelayan79:
Wowww... Teknik apa itu,  byk banget pakainya.  Segala jurus dikeluarkan kayaknya.  Hahahha..... 

Ini namanya Pukat Harimau (Holly Grail Templet) seielah close all sell.... baru close all Buy  ikannya dapat semua mas Broo... haha baru ngopi ngopi lagi


dan sekarang waktunya wait and see setup for sell mas Broo.... hehe

dan close juga... wiki wiki......


 
1225113:

Ini namanya Pukat Harimau (Holly Grail Templet) seielah close all sell.... baru close all Buy  ikannya dapat semua mas Broo... haha baru ngopi ngopi lagi


dan sekarang waktunya wait and see setup for sell mas Broo.... hehe

joooooooooooooosssssssssss
sampean emang ok (y)
 
Saya dri madura.... udah 6 bulan dftar jdi seller tpi belum kunjung diapprved... apakah temn2 ada yg bsa bantuin
1...296297298299300301302303304305306307308309310...614
New comment