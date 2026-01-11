Indonesian Member - page 304

New comment
 
Umar Ismail:
joooooooooooooosssssssssss
sampean emang ok (y)

setelah set Up Sell.... baru close lagi... gitu gitu aja tradingnya mas Broo... dek rema neka pit propit kebi tak iye... hahaha

and go with the wind....


 
1225113 :

Saya dari sulawesi indonesia 

 
Ardi Muh Syadir:

selamat datang mas Ardi Muh Syadi  salam kenal

 
Umar Ismail:
joooooooooooooosssssssssss
sampean emang ok (y)
Beliau adalah Rambo :)
 

Achmad Wijaya:
Beliau adalah Rambo :)

Umar Ismail:
joooooooooooooosssssssssss

mas Broo EA ini Asyik  tidak ? check it up.... Cheerrr

Files:
thankful.zip  23 kb
 
1225113:

Ini namanya Pukat Harimau (Holly Grail Templet) seielah close all sell.... baru close all Buy  ikannya dapat semua mas Broo... haha baru ngopi ngopi lagi


dan sekarang waktunya wait and see setup for sell mas Broo.... hehe

dan close juga... wiki wiki......


Rambo lg maen pukat harimau,  kalo ane lg makan alpukat.  Hehehe.... 
 
Halo salam kenal, saya Refri, mahasiswa dari Bangka Belitung :D
 
wah gak boleh promo ya di forum haha..
dihapus terus komenku haha

salam kenal

angga anugrawan dari semarang, jateng.

bantu" temen yang tertarik investasi nitip ditradingkan ke saya.

range profit perbulan 8-12% 

profitability system 72%

performance fee 30% dari keuntungan untuk trader. 70% profit untuk investor.

mohon maaf jika profit kecil karena memang meminimumkan risiko, yang penting profit rutin per bulan dan aman.

investor diberikan investor password sehingga bisa memantau langsung akunnya.

minimum investasi $100

untuk info lebih lanjut bisa WA ke (087878363686)


 

Hello,

help me! please testing this EA. And give comment!!

Chaiya

Files:
HwasongFifteen_DEMO.ex4  106 kb
 
1225113:

selamat datang mas Ardi Muh Syadi  salam kenal

Salam kenal, saya trading pemula, dan butuh banyak pelajaran mengenai trading dari para master 
1...297298299300301302303304305306307308309310311...614
New comment