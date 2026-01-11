Indonesian Member - page 290
Kali ini kami ingin memperkenalkan EA Strategi Scalping Forex kami. Ini adalah EA eksklusif baru yang mencakup sistem scalping otomatis untuk setiap pasangan mata uang. EA ini dirancang khusus untuk kerangka waktu kecil seperti: M1, M5, M15, M30 ... Sangat bagus untuk pemula forex karena bisa bekerja dengan akun kecil dan ukuran lot mulai serendah $ 50. Anda bisa memulai trading dengan lot mikro seperti 0,01 dan membesarkan akun Anda. Versi ini hadir dengan fitur baru yang hebat seperti: • Tampilan info yang lebih informatif • Bug baru dan tertinggal kode sumber inti • Scalping trend sensitivity adjustment • EA tampil dengan pengaturan penuh dan sistem terbalik • Pengelolaan ukuran lot yang dapat disesuaikan Periksa hasil tes balik. Pada periode uji EA tidak menghasilkan draw down, rasio menang adalah 100%. Bahkan dengan ukuran akun kecil dengan deposit awal $ 100 EA tetap stabil dan keuntungan ~ 100% keuntungan per bulan. Robot strategi scalping Forex ini bisa bertransaksi sepenuhnya otomatis, Anda hanya perlu mengaturnya, menaruhnya di grafik pasangan mata uang favorit Anda, pilih kerangka waktu yang Anda suka, duduklah dan perhatikan bagaimana kinerjanya. Ini memiliki kontrol properti EA yang kompak namun dapat disesuaikan sepenuhnya. Ini adalah alat yang bagus untuk pemula memulai terjun ke perdagangan otomatis. Jika Anda tidak tahu bagaimana menyiapkan EA ini jangan khawatir - hanya ada sedikit file .set yang disertakan dan panduan manual pengguna sehingga Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai! Strategi scalping Forex EA ini dilengkapi dengan fitur baru yang disebut EntryMode. Anda bisa menggunakan opsi ini untuk kedua gaya trading. Ini dapat membalikkan keseluruhan sistem perdagangan, sehingga Anda dapat memutuskan apakah kondisi pasar berubah dan Anda ingin bertransaksi berlawanan arah saat pasar berubah. Dengan cara ini Anda selalu mengikuti tren. Atau Anda hanya bisa membiarkan EA memutuskan. Juga kami menggunakan cara unik kami untuk mengendalikan risiko - saat melakukan perdagangan otomatis. Anda dapat memilih bagaimana Anda ingin mengontrol manajemen ukuran lot. Hal ini dimungkinkan untuk menghidupkan atau mematikan banyak mekanisme .
