Beda guru, bisa beda aliran hehe ...
dan itu wajar kok, gpp deh \ (•◡•) /
Sy merasa harus menerangkan, karena mungkin ada teman2 yang baru memasuki tahun2 pertama di trading,
supaya tidak tersesat, krn ongkos trading setelah ditotal tidak murah hehe... ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ coba jujur deh .. iya kan..
----
Misal kita berguru ke pendekar silat, maka aliran kita gaya pencak silat.
Misal berguru ke master karate, maka gaya nya akan beda dengan silat.
Begitu pula gulat, judo, free style (UFC), dst.
Aliran mana yang pasti terbaik dan pasti menang di setiap perlombaan, misal saat diadu di UFC ?
jawabannya : TIDAK PASTI selalu di aliran tertentu. karena tergantung MANUSIA (SDM) dan KESEMPATAN nya.
Yang penting tujuannya sama, yaitu olah raga bela diri.
---
Bagaimana di trading?
Kita pasti tahu ya tentang trading style: Scalping (short-term), Intraday trades, Swing (med-term), dan long term trade.
Intinya:
Kondisi market apa saja (flat maupun trending) bisa dimanfaatkan oleh masing-masing trader yang punya style yang sesuai dg kondisi market.
Ada juga teknik memanfaatkan knowledge tentang berakhirnya sebuah flat menuju trending.
---
Style yang ada pada kita, tidak akan pasti dan harus bisa diterapkan oleh orang lain.
Kecuali orang lain itu sudah bisa mengenali style dirinya, dan telah mengutarakan stylenya itu kepada "guru" nya.
Nah, sang "guru" wajib memahami semua trading style, supaya tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan orang itu.
Tapi secara pakem, seperti dalam pewayangan, maka pakem trading itu sama, dan hanya 1, lalu baru dijabarkan ke beberapa style.
Good luck ✿´‿`)
Siiip.... Benar sekali... dan juga yang saya temui, penerapan system trading, kadang sangatlah sulit karena berkenaan karakter yang sudah terbentuk sebelumnya... Bukannya ngga bisa diterapkan.. yang benar >Belum tentu COCOK> hihihi.....oleh karena itu saya meng Uploud berbagai system Trading dan berbagai Indi terbaik dari coleksi saya.. untuk memenuhi kebutuhan tersebut...agar masing masing karakter (aliran) dapat men seting dan menyempurnakan systimnya masing-masing sesuai dengan strategi tg ia butuhkan.. pokoknya menjadi bermanfaatlahh. hehe...
mengenai kondisi FLAT, pandangan saya ini banyak disalahartikan dengan flat curent PA
maklum dalam proses pembelajaran kita harus tau 4 tipe orang :
1. Orang tidak tau kalau dirinya tau.
2. Orang tau kalau dirinya tau.
3. Orang tau kalau dirinya tidak tahu
4. Orang tidak tau kalau dirinya tidak tau...hihihi gawat dong..kwkwkw..........
.... hehe yang sebeharnya adalah sebaran rata rata harga yang terbentuk FLAT inilah yang disebut dalam keadaan kondisi normalnya, sehingga batas-batas SD1, SD2 dan SD3(Halte-halte) pergerakan tren curennya dapat diketahui batas batasnya (sebagai SR) ... kalau pada pergerakan sebaran rata-rata dalam keadaan trendnya saya sebut dengan kondisi tidak normal..hehe sehingga kita tidak bisa menentukan batas-batasnya dengan pasti sehingga keadaan inilah yang sangat berbahaya jika kita entry dalam keadaan tersebut. bisa-bjsa terjebak Betmen........hahaha.. demikian menjadi periksa
Contoh yang saya sebut dalam kondisi FLAT....... Pada GOLD Keadaan saat ini ....M5 BBSMA WEEKLY FLAT
Pada GOLD M30 BBSMA WEEKLY FLAT
Pada GOLD H4...BB SMA 4 MONTHLY FLAT
Pada GOLD W1...BB SMA 4 YEARLYY FLAT
Pada USDPY H1 BBSMA WEEKLY FLAT
Pada USDPY M30 BBSMA MONTHLY FLAT...terlihat garis horizontal dot (FLAT) SD2, SD2 dan SD3warna Aqua
Pada USDPY M5 BBSMA WEEKLY FLAT...terlihat garis horizontal dot (FLAT) SD2, SD2 dan SD3warna magenta
keadaan ini dapat kita lihat dengan jelas PA memantul diantara Garis dot SD1, SD2, dan SD3 ( yg saya sebut Halte2 tempat pemberhentian) ....Simple....saya kan penunggu Halte kemana arah Bus (PA) pergi...yachh ikut achhhh... hehehe...(Trade what You see not what You wish).. dan trend sahabat sejatimu hehehe.... IKUUUUUUUTTTTT....!!!! hahahahaha....
dan manufer manufer trading saya dapat dilakukan oleh siapa saja (Bukan scammm) dengan aman dan menyenangkan ...hehehe...dan saya berbicara System so Pasti Uplaud dengan toolsnya agar orang bisa langsung merasakan sensasinya hehehe ...dan Bukan sekedar Ulasan Akurat dan gambar saja.. yang pasti hasilnya bingung. seperti Belajar gitar dengan ulasan dan gambar tanpa gitar untuk latihan memahaminya,, dan bisa juga seperti menerangkan warna pada orang buta ,kwkwkwkw---ini yang pasti Style yang ada pada kita, tidak akan bisa diterapkan oleh orang lain....jauh panggang dari api...kwkwkwkwkw......¯\_(ツ)_/¯
THE SIMPLE DAILY TRADING FOR GOLD ESTIMATIONS...........
SMART SYSTEM.......
Oke gan, sip. Pantau terus. Hayoo... Ngopi2...Yg penting timingnya tepat gan kasi tau saat OP.
Saya boleh ikut ngopi gak nih
kalau bisa timing tepat exit timing juga pas jadi profit maksimal judulnya
salam kenal..
Sy bangga anak indonesia pinter2 tradingnya. Para master mempunyai strategi jitu untuk profit. Di forum ini, sy senang krn dibahas sampai ke akar2nya dan saling sharing informasi sesuai pengetahuannya. Mungkin di forum lain tdk sampai membahas ttg rahasia strategi supaya kita profit. Dan para master disini, berani buka2an ttg teknik mereka miliki. Sy pun demikian, sbg referensi sy film in the heart of the sea sgt cocok dgn karakter saya. Mencari buruannya di tgh lautan dan menombaknya dan saya siapkan kampak untuk memutuskan tali bila buruan paus saya dapat membahayakan diri saya yg berada di atas perahu. Krn kita tdk pernah tau .... Sy tdk ingin berkata, father dont leave me father...
betul sekali itu mas ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )