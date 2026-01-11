Indonesian Member - page 269
luntuk yang horizontal apakah itu SR ?
trus untuk menentukan entrynya apakah dengan cross EMA 50 dan EMA 200 dan dilanjutkan ketika PA retest lalu re entry pada tren yg dibentuk oleh perpotongan MA tersebut?
Horizontal saya tarik garis harga sesuai dengan posisi terakhir EMA nya saja.
saya entri di EMA200 saja, saat harga koreksi saja.
sesimple itu ya.... trus TPnya saat posisi bagaimana
secukupnya saja ...
atau ya sesuai selera aja .. ndak ada patokan TP gimana .... cuma SL aja harus dipikirkan .. biasanya saya di low/high shadow candle daily ....
Salam kenal
dari Kediri Jawa Timur ,
Salam kenal gan, jawa timur sama jawa tengah tetanggaan,
ane di solo gan
Haloo, salam kenal semua member dari Indonesia.
perkenalkan nama saya : awan ( nick name)
Saya di surakarta.
3 Pola Segitiga Mudah Setiap Pedagang Forex Harus Diketahui - Segitiga simetris (Symmetrical Triangle)
Jenis pola pertama adalah pola segitiga simetris. Ini dibentuk oleh dua garis tren berpotongan kemiringan
serupa yang terkonvergensi pada titik yang disebut puncak. Pada contoh di atas dari segitiga simetris yang
dapat Anda lihat dengan mudah pada grafik AUDUSD 1-Hour, perpotongan garis tren naik dan garis tren turun
di bagian bawah tren yang lebih besar. Penjual tidak mampu menekan harga lebih rendah dan pembeli tidak
bisa menekan harga ke level tertinggi baru.
Jenis pola segitiga berikutnya adalah segitiga naik. Hal ini mudah dikenali oleh garis tren naik yang
berpotongan dengan garis resistan datar. Hal ini sering dianggap oleh trader sebagai pola bullish yang
ditandai dengan pecahnya resistance di atas saat selesai. Namun, dalam pola ascending triangle,
breakouts bisa terjadi di bawah resistance. Hal ini terutama dapat terjadi ketika tren sebelum segitiga
turun.
Selamat siang, terima kasih telah berbagi strategi ini, seringkali saya memperdagangkan metode ini tapi saya tidak tahu harus mengambil keuntungan dari mana, saya sangat menghargai.
thank you .... hopefully useful .....