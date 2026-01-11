Indonesian Member - page 143

ane kan newbie, trading scan di semua Instrument dari major pair sampe cross pair, + gold juga, ribet lah kalo pake SL, lagipula MaDMaX system nya fight semua, jadi yang dipake ya Auto close berdasarkan persentase Balance, kalo drawdown lebih dari 30 persen, ane anggap system gagal, baru ane oprek lagi codingnya.. Mau Mba Yo ato siapapun gak ada yang berhak mengomeli cara trading ane :)
 
Achmad Wijaya:
tentu, krn sy jg ga pernah ngomelin anak2 sy mas (^̮^)

 
Yohana Parmi:

ha orangnya nungul wikikiki. . .
 
Achmad Wijaya:
udh bingung mau ngomong apa lagi mas hehe... 

 
Yohana Parmi:

bingung OP GOLD 1 Lot mba? Gampang wkwkwk pake akun bemo aja, ato kalo pengen akun real bikin aja akun 100 USD Cent Account wkwkwkwk
 
Achmad Wijaya:
sudah lewat masa nya mas hehe...

ini sy op 0.05 saja tetap pakai stop-loss dan stop-profit

https://www.mql5.com/en/charts/7494333/xauusd-h1-fbs-inc-a2sr-trades-manager-prepare-fomc-minutes-aug

padahal posisi entry nya di major S.

karena sudah hafal kapan ada saatnya yg punya market kumat jahat nya

profit kerja keras kita seminggu bisa diambil mereka lagi dalam 15 menit haha.. 

Chart XAUUSD, H1, 2017.08.16 17:25 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Yohana Parmi:

yang punya market ajak ngopi aja mba wkwkwkwk
 

Bersiap...

menunggu detik2 EURGBP spike top.

 
Yohana Parmi:

Bersiap...

tuyulku lebih cenderung nunggu seluncuran aja katanya mba wkwkwkwkwkwk

1

 
Achmad Wijaya:

iya mas, good luck :))

