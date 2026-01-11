Indonesian Member - page 143
ane kan newbie, trading scan di semua Instrument dari major pair sampe cross pair, + gold juga, ribet lah kalo pake SL, lagipula MaDMaX system nya fight semua, jadi yang dipake ya Auto close berdasarkan persentase Balance, kalo drawdown lebih dari 30 persen, ane anggap system gagal, baru ane oprek lagi codingnya.. Mau Mba Yo ato siapapun gak ada yang berhak mengomeli cara trading ane :)
tentu, krn sy jg ga pernah ngomelin anak2 sy mas (^̮^)
ha orangnya nungul wikikiki. . .
udh bingung mau ngomong apa lagi mas hehe...
bingung OP GOLD 1 Lot mba? Gampang wkwkwk pake akun bemo aja, ato kalo pengen akun real bikin aja akun 100 USD Cent Account wkwkwkwk
sudah lewat masa nya mas hehe...
ini sy op 0.05 saja tetap pakai stop-loss dan stop-profit
https://www.mql5.com/en/charts/7494333/xauusd-h1-fbs-inc-a2sr-trades-manager-prepare-fomc-minutes-aug
padahal posisi entry nya di major S.
karena sudah hafal kapan ada saatnya yg punya market kumat jahat nya
profit kerja keras kita seminggu bisa diambil mereka lagi dalam 15 menit haha..
Bersiap...
menunggu detik2 EURGBP spike top.
Bersiap...
tuyulku lebih cenderung nunggu seluncuran aja katanya mba wkwkwkwkwkwk
iya mas, good luck :))