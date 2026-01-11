Indonesian Member - page 150
Maknanya apa ya master? Apa jgn trading forex saking rumitnya.
Maknanya, trading forex itu sangat tidak mudah.
dan sy bermaksud untuk menasehati siapapun yang baru mulai masuk fx untuk lebih berhati-hati, and stop dreaming.
Karena sesungguhnya, pelaku pasar (yang menggerakkan harga) tidak berbuat serumit indikator trader forex.
Pelaku pasar sebenarnya bekerja dengan cara sederhana,
karena tidak akan cukup waktu buat mereka bertindak kalau berdasarkan sesuatu yang terlalu rumit teknikalnya.
Sebenarnya, penjelasannya akan panjang, mas.
Sy juga tidak yakin akan dibaca atau akan dimanfaatkan oleh yg lain.
Karena sy tahu trader pemula (pengalaman 3 tahun kebawah) biasanya sangat idealis,
sulit diberitahu ¯\_(ツ)_/¯ dan mereka terlalu yakin dengan caranya sendiri hehe...
Biasanya setelah tahun ke-5 nya,
mereka baru mulai mendengar dan melakukan saran2 dari para veteran,
itu pun masih setengah hati ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ
Salam.
@nelayan79
Itu yang harus disadari dan dicari tahu oleh trader fx, mas
✿´‿`)
Tp yg ngobrol di forum ini kita2 doang nih. Gak ada yang timbul di forum ini, apa pada dengerin kita orang yak?? Makanya kita pengen tau kendala dan kemampuan mereka sampai dimana. Gw jg belajar cukup lama, sampai terkadang mengorbankan hal lain, apalagi perasaan. Fx ini kombinasi melihat sifat kita sabar, serakah, nafsu pengen cepet profit lagi, dll padahal ini juga punya aturan yg tdk boleh dilanggar. Misalnya, sdh profit 2x, sdh cukup jgn OP lg.
betul mas.
dan psychology in trouble adalah salah satu tantangan utama (^̮^)
Dari kita sudah cukup banyak sharing lho, sampai berbeda cara mendapatkan profitnya. Buka2an rahasia dan hasilnya kepada forum. jg dari para master terutama master teknikal. Hahahha.....
saya dulu pertama kali belajar Forex harus mengenal betul pergerakan harga....llmu usang..hihihi
biasanya orang enggan mempelajari...maunya instan,,, Pakai indi BUY SELL kwkwkwkwk
Sebab ada yang mengatakan bahwa trading forex ini seperti permainan psikologi dimana banyak keputusan
yang berdasar pada emosi trader ketika melihat perilaku market yang juga membentuk psikologi market yang unik
iya, betul itu mas.
psikologi market pada pelaku pasar kita kenal sebagai sentimen pasar, mood of market, atau market sentiment.
good luck ✿´‿`