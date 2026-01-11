Indonesian Member - page 140

nelayan79:


ini Bukan masalah dikit dikit..kwkwkwkwkw.... seandainya pakai lot 1 kaya ane.... ane ngga ada apa apanya Broo...wekekeke... ciamik Broo...!!!....Hayoo...  Ngopi2... mumpung  bisnya lagi ngetem di BB SMA 4 Monthly SD 3 untuk siap-siap  Bisnya mau berangkat lagi... entah tren UP atau DN aku sih ikuuuuttttt... so pasti....kwkwkw


 
1225113:

sampai dimana Bro Buy nya...hehehe.... pegangan terus Bro bisnya sudah berangkat lagi dari haltenya BB SMA Monthly SD 3...kwkwkwkw... aku mau turun dulu yachhhhh.... ane lagi kena flu berat nih.... hehehe kena obat flu jadi ngantuk berat hidung mampeeet .... wwwwahhhhhh....jhihhhhhm!!!!!


TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8815405992017.08.29 04:30:52buy1.00gold1317.730.000.002017.08.29 11:50:391324.270.000.000.00654.00
8815446432017.08.29 09:22:34buy1.00gold1317.540.000.002017.08.29 11:50:181324.270.000.000.00673.00






traktir kita2 dong pak, udah pada ngantri nih ... hehe...

yang lain kopi spesial, saya Anlene aja  \ (•◡•) /

 
Anlene? Kopi merk baru mba?
 
bukan mas, itu susu kesehatan tulang  ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

 
sepertinya mba ini trading sambil fitness, paling nggak aerobik, biar bisa aerodinamis ya?
 
hehe ... kok tahu si mas...

iya sy hobby olah raga, umur boleh menua, tapi harus tetap (ᐛ) olah raga 

 
mantap si mba ini, sambil angkat barbel, klik buy sell hehe
 
(ᐛ) haha.. 

 
kalo ada yang berani cem macem, tak lempar barbel. . . Kena telak di jidat, bisa pusing pala bintang ya mba
 
orang orang  ini pada gimana...  nelayan79:  sedang ngopi sama whiteking .....Achmad Wijaya ngopi sambil ngudhut, ....Yohana Parmi minum Anlene. sambil fitnes... sudah dibilang untuk siap-siap  Bisnya mau berangkat lagi... eh  malah ngobrol terus... ya sudah saya yang  duluan berangkat naik bus deh... hehehe kwek kwek kwek i........



TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8815533692017.08.29 12:53:32sell1.00gold1319.240.000.002017.08.29 18:14:481317.420.000.000.00182.00
8815543432017.08.29 13:24:40sell1.00gold1321.140.000.002017.08.29 18:14:401317.270.000.000.00387.00





