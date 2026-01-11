Indonesian Member - page 140
nelayan79:
ini Bukan masalah dikit dikit..kwkwkwkwkw.... seandainya pakai lot 1 kaya ane.... ane ngga ada apa apanya Broo...wekekeke... ciamik Broo...!!!....Hayoo... Ngopi2... mumpung bisnya lagi ngetem di BB SMA 4 Monthly SD 3 untuk siap-siap Bisnya mau berangkat lagi... entah tren UP atau DN aku sih ikuuuuttttt... so pasti....kwkwkw
sampai dimana Bro Buy nya...hehehe.... pegangan terus Bro bisnya sudah berangkat lagi dari haltenya BB SMA Monthly SD 3...kwkwkwkw... aku mau turun dulu yachhhhh.... ane lagi kena flu berat nih.... hehehe kena obat flu jadi ngantuk berat hidung mampeeet .... wwwwahhhhhh....jhihhhhhm!!!!!
traktir kita2 dong pak, udah pada ngantri nih ... hehe...
yang lain kopi spesial, saya Anlene aja \ (•◡•) /
Anlene? Kopi merk baru mba?
bukan mas, itu susu kesehatan tulang ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )
sepertinya mba ini trading sambil fitness, paling nggak aerobik, biar bisa aerodinamis ya?
hehe ... kok tahu si mas...
iya sy hobby olah raga, umur boleh menua, tapi harus tetap (ᐛ) olah raga
mantap si mba ini, sambil angkat barbel, klik buy sell hehe
(ᐛ) haha..
orang orang ini pada gimana... nelayan79: sedang ngopi sama whiteking .....Achmad Wijaya ngopi sambil ngudhut, ....Yohana Parmi minum Anlene. sambil fitnes... sudah dibilang untuk siap-siap Bisnya mau berangkat lagi... eh malah ngobrol terus... ya sudah saya yang duluan berangkat naik bus deh... hehehe kwek kwek kwek i........