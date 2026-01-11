Indonesian Member - page 139
malem all, sorry saya anak bawang yg mau belajar.. tolong pencerahan saya download metatrader 4 nah pas mo di instal ada proxy server ( nah itu di isi apaan ya ) terimakasih
no proxy aja
trus login ama pasword di isi apa ?
Untuk teman2 masyarakat Indonesia yang baru memulai trading forex, supaya tidak tersesat \ (•◡•) /
Fakta telah membuktikan, harus dipercaya.
Di dunia ini, apapun itu, tidak ada yang terlalu mudah.
Apalagi forex.
Tahukah anda, menerbangkan pesawat ternyata lebih mudah dari pada trading forex ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )
Untuk menjadi dokter, harus belajar keras di fakultas kedokteran.
Untuk menjadi programmer, harus kuliah di fakultas ilmu informatika.
Untuk menjadi pengacara, hakim dan jaksa, harus belajar hukum di fakultas hukum.
Untuk menjadi pilot, harus kuliah di fakultas penerbangan,
dan seterusnya, dengan biaya, waktu dan tenaga yang besar.
Bagaimana untuk menjadi trader?
Apakah cukup dengan belajar otodidak dengan cara-cara cepat, instant dan yang masuk akal,
sedangkan pasar forex adalah sesuatu yang luar biasa dan lebih sering tidak masuk akal?
Pastikan biaya untuk itu mencukupi ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )
For friends of the people of Indonesia who just started trading forex, so as not to get lost.
Facts have proven, to be trusted.
In this world, whatever it is, nothing is too easy.
Especially forex.
Did you know, flying the plane was easier than forex trading.
To become a doctor, must study hard in the faculty of medicine.
To be a programmer, must study at the faculty of informatics science.
To be a lawyer, judge and prosecutor, must study law in law faculty.
To be a pilot, have to go to the flight faculty,
And so on, with great cost, time and effort.
How to become a trader?
Is it enough to learn self-taught in ways that instant and make sense?
while the forex market is something extraordinary?
Make sure the cost is sufficient.
---
Good luck ʘ̚ل͜ʘ̚
hi guys,
kalau ingin terhibur, disini tempatnya hehe... ᕕ(ᐛ)ᕗ https://www.mql5.com/en/forum/9784
Benar juga sih kalau jadi trader itu bukan pekerjaan mudah, kalau sekedar buy sell mungkin gampang
tapi dapatkan untung dari transaksi buy dan sell mata uang itu yang tidak mudah, tapi saat dapat untung rasanya huah nyes
Oke gan, sip. Pantau terus. Hayoo... Ngopi2...Yg penting timingnya tepat gan kasi tau saat OP.
sampai dimana Bro Buy nya...hehehe.... pegangan terus Bro bisnya sudah berangkat lagi dari haltenya BB SMA Monthly SD 3...kwkwkwkw... aku mau turun dulu yachhhhh.... ane lagi kena flu berat nih.... hehehe kena obat flu jadi ngantuk berat hidung mampeeet .... wwwwahhhhhh....jhihhhhhm!!!!!
