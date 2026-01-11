Indonesian Member - page 146

nelayan79:
Sapi gan tahun ini,  ente apaan? 
sama kek ane bray, Qurban nya sapi, bedanya aku dalam bentuk sachet, orang menyebutnya Royco . . .
 
Achmad Wijaya:
sama kek ane bray, Qurban nya sapi, bedanya aku dalam bentuk sachet, orang menyebutnya Royco . . .

wakakaka.........

 

hayo... ada yg kecewa dengan angka news ga ya ...

haha... kumat tu yang punya market ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ

Untuk teman2 yang memasuki tahun-tahun pertama di forex:

hati-hati gunakan lot, bisa margin call meskipun pada saat arah sudah benar

karena bisa berbalik kapan saja.

Pakai kalkulasi M/M yang benar.


 
yang ini siiiip infonya... kwek kwek kwek

 
exit, nunggu lg di S berikutnya aja deh, @ 0.915/4x



 udh pada buy limit EG di 0.915 belum... ?

kalau belum, ya telat deh ... ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ

padahal ini info dimuka lho, sebelum terjadi..

bukan setelah terjadi hehe...

 
itu memang pakem nya pak hehe .. ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

 
break even, 

sejak tension di NK market jd aneh :)

 

... kok jadi senyap ya ...

... apa gara2 kejebak ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽ NFP hari ini ...

 
baru pulang nongkrong sama temen gawe :) ada kabar apa nich?
 
hehehe.... kebiasaan untuk trading kusus hari jum at,,,,pagi jam 07 s/d 09.00 WIB. dan malam jam 19.00 s/d 21.00 WIB.  diluar itu keknya trading ngga menarik... menghabiskan waktu dan tenaga....kecuali yang punya Tuyul,,, hari jum at-nya diuprek uprek kwkwkwkwkwk... biar keluar semua profitnya ... dari tempat persembunyiannya...wakakaka 

