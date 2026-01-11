Indonesian Member - page 146
Sapi gan tahun ini, ente apaan?
sama kek ane bray, Qurban nya sapi, bedanya aku dalam bentuk sachet, orang menyebutnya Royco . . .
wakakaka.........
hayo... ada yg kecewa dengan angka news ga ya ...
haha... kumat tu yang punya market ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ
Untuk teman2 yang memasuki tahun-tahun pertama di forex:
hati-hati gunakan lot, bisa margin call meskipun pada saat arah sudah benar
karena bisa berbalik kapan saja.
Pakai kalkulasi M/M yang benar.
yang ini siiiip infonya... kwek kwek kwek
exit, nunggu lg di S berikutnya aja deh, @ 0.915/4x
udh pada buy limit EG di 0.915 belum... ?
kalau belum, ya telat deh ... ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ
padahal ini info dimuka lho, sebelum terjadi..
bukan setelah terjadi hehe...
itu memang pakem nya pak hehe .. ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )
break even,
sejak tension di NK market jd aneh :)
... kok jadi senyap ya ...
... apa gara2 kejebak ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽ NFP hari ini ...
hehehe.... kebiasaan untuk trading kusus hari jum at,,,,pagi jam 07 s/d 09.00 WIB. dan malam jam 19.00 s/d 21.00 WIB. diluar itu keknya trading ngga menarik... menghabiskan waktu dan tenaga....kecuali yang punya Tuyul,,, hari jum at-nya diuprek uprek kwkwkwkwkwk... biar keluar semua profitnya ... dari tempat persembunyiannya...wakakaka