traktir kita2 dong pak, udah pada ngantri nih ... hehe...

yang lain kopi spesial, saya Anlene aja  \ (•◡•) /


orang orang  ini pada gimana...  nelayan79:  sedang ngopt sama whiteking .....Achmad Wijaya ngopi sambil ngudhut, ....Yohana Parmi minum Anlene. sambil fitnes... sudah dibilang untuk siap-siap  Bisnya mau berangkat lagi... eh  malah ngobrol terus... ya sudah saya yang  duluan berangkat naik bus deh... hehehe kwek kwek kwek hihihi........



TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8815533692017.08.29 12:53:32sell1.00gold1319.240.000.002017.08.29 18:14:481317.420.000.000.00182.00
8815543432017.08.29 13:24:40sell1.00gold1321.140.000.002017.08.29 18:14:401317.270.000.000.00387.00





 
1225113:

Yeee...  Profit lg $96. Lumayan main 0,2lots hari ini sdh hampir $200. Traktir gan temen2 pada nungguin ente.  Hehehhe.... 
 
Yeee...  Profit lg $96. Lumayan main 0,2lots hari ini sdh hampir $200. Traktir gan temen2 pada nungguin ente.  Hehehhe.... ciamiiik Bro

ciaamiiiik Broo,,,, saya tidak melihat  besar kecilnya lot dan hasil berapa pips yang dicapai ... tetapj yang selalu saya lihat adalah... apakah selalu masuk dlm zone wave keberhasilan ....... kemenangan. keberhasilan dan keuntungan membangun peradapan baru.... kalau di ulang-ulang....    ,,, yang paling terpenting  pengulangan dapat membangun alam bawah sadar kita  ... sehingga munculah intuisi-intuisi tanpa kita sadari dalam trading kita... hal inilah yang tidak bisa ditiru keberhasilannya walaupun dengan system yang sama.......hehehe

perjalanan dari halte BB Daily SD1...sudah masuk halte BB daily SD2... close..... wakaka





TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8815691892017.08.29 21:12:15sell1.00gold1311.600.000.002017.08.29 21:59:591307.330.000.000.00427.00
8815692122017.08.29 21:12:58sell1.00gold1311.990.000.002017.08.29 21:59:581307.300.000.000.00469.00
8815697082017.08.29 21:30:45sell1.00gold1312.150.000.002017.08.29 21:59:581307.300.000.000.00485.00





 

saya kira cukuplah hari ini dg 3 kali close...... lumayan untuk uang rokok...hehehe

Mba Yo sepertinya lagi nyeduh Anlene sambi siap siap Aerobik, lanjut angkat besi
 

Kalau lihat hasil yang selalu plus itu rasanya gimana gituh

ngiler, kalau ada yang mau bagi dolar masih menerima sumbangan nih haha

 
Kalau lihat hasil yang selalu plus itu rasanya gimana gituh

ngiler, kalau ada yang mau bagi dolar masih menerima sumbangan nih haha

tinggal kirim no rekeningnya ke inbox aja bos, kalo tiap hari ratusan dolar gitu keknya bagi2 angpaw seorang 100 USD juga cingcay, nanti didoain profit berlipat lipat jadi ribuan dolar perhari nya. . Tambah Cingcay lah
 
Kalau lihat hasil yang selalu plus itu rasanya gimana gituh

ngiler, kalau ada yang mau bagi dolar masih menerima sumbangan nih haha


hehehe..... siap-siap bis mau berangkat lagi Brooooo dari Halte BB SMA DAILY SD 2( lagi FLAT.) dan tepat pula berada di Halte BB SMA 2D SD1 juga dalam keadaan  FLAT ....kwkwkw


 

waduh kok ngga pada mau ikut yaaaa...... terpaksa pergi sendiri lagi nih  naik BUS Tren.... daaaagh....yeeeeeee



wah sudah sampai di Halte BB SMA DAILY SD1...nunggu keberangkatan berikutnya... pokoe Ikuuuuut jika ada yang berangkat....wewewewe


pagi-pagi dapat rezeki..... dengan aman dan menyenangkan ...dan bukan SCAM ...!!!!. dan bisa dilakukan siapa saja ...anak klas 4 SD pun bisa.....tanpa SL.....nenene....

TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8815760012017.08.30 03:11:17buy1.00gold1308.940.000.002017.08.30 04:06:591310.140.000.000.00120.00
8815765432017.08.30 03:50:03buy1.00gold1309.340.000.002017.08.30 04:06:591310.110.000.000.0077.00





 

siap siap lagi Broooo.... BIS TREN mau berangkat........!!!... bangun-bangun....Hayoo...  Ngopi2...Yg penting timingnya tepat

dan ini ada tambahan pendukung system yang saya pakai.....

