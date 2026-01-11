Indonesian Member - page 147
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
16 indicators in 1
CCI = CCI
RSI = RSI
Deviation standart = STDEV
MACD = MACD
Stochastique = STO
Bull = BULL
Bear = BEAR
on balance volume = OBV
momentum = MOM
AO = AO
AC = AC
Money flow index = MFI
average true range = ATR
Osma = OSMA
ADX =ADX
force = FORCE
16 indikator dalam satu chart sangat wow sekali
tapi tetap pelru menyesuaikan resiko mungkin
Dari Confirmations Main templet BBMA kita ketahui bagaimana mensiasati pergerakan harga , dan mengambil keuntungan dari setiap pergerakannya.... hehe... sekarang template kedua untuk deteksi BIG LOT-nya......kwek kwek kwek...SEMOGA BERMANFAAT....
16 indikator dalam satu chart sangat wow sekali
tapi tetap pelru menyesuaikan resiko mungkin
Broo... Jangan menyesuaikan diri dengan resiko.... kalau bisa resikonya di buang...bahaya bisa-bisa bergelut dg Resikp terus.. kwkwkwk...gimana caranya.... sesuai dengan style masing-masing... memang tidak mudah... tapi BISA...hehehe... saya dulu latihan menggerakkan Alam Bawah sadar yang begitu besar dengan Lot yang paling kecil dan profit minimal 1 Pip dalam 3 bulan demo .... kelihatannya sepele ...tapi yang sebenarnya tujuan terpentingnya mengulang ulang profit yang sedikit tsb membentuk karakter agar selalu tetep dalam zona profit...terus menerus.....
ALam Kehidupan ..contoh:
Bawah Sadar Orang merasa (Hati)...>> Berpikir...>> Bertindak...>>Diulang Ulang...>>Kebiasaan...>>Character...>> NASIB
dialamAlam kebendaan Contoh :
Benda (Nasib)...dibentuk dr Molekul (Carakter)..>>Atom (Kebiasaan)..>>Sub Atom (kekuatan perputaran,Ulangan)..>Quanta (Pikiran)..>>>ENERGI..Rasa (ALam bawah sadar)
jika kita mau merubah nasib ber arti harus merubah Alam Bawah sadaarnya (lembaga kekuasaan tertinggi bersama Tuhan Yang Maha Menang) yg nampak seperti gunung ES mengapong dilautan tidak kelihatan tetapi dominan pengaruhnya dalam kehidupan . ... demikian pula dalam trading.....dunia ini diciptakan Bipolar...seperti magnit... sehingga terjadi tarik menarik. sehingga kita diharapkan Menarik Rahmat yang sebesar besarnya dan menolak balak yang sejauh-jauhnya.... jangan kebalik... hehehe.... Orang mendapat rahmat, karena karakternya menerima rahmat... bukan yang lain... kwek kwek kwek... realitasnya dalam trading yaa... menarik Profit sebesar besarnya dan menolak Lose sejauh -jauhnya....Wakakaka
hoahhhmhh. . Hari yang indah, bangun tidur, ngopi ngudud, tidur lagi. . Gesek atm, beli udud ngopi lagi, tidur lagi. .
Kayak lagunya Mbah Surip ....hehehe
Yang lain nggaada yang di gesek Booo?...wakaka..
Kayak lagunya Mbah Surip ....hehehe
Yang lain nggaada yang di gesek Booo?...wakaka..
ada, tapi sepertinya tidak etis kalo di publish
ada dong yang bisa di publis....Biola contohnya slain Petik2 Bass gitar...hehe
ada dong yang bisa di publis....Biola contohnya slain Petik2 Bass gitar...hehe
beda, itu dipetik bukan digesek
wakaka...... ini ada gitar Multi Time Frame....