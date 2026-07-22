Interesting and Humour - page 2687

New comment
 
Alexandr Bryzgalov:
Yeah, that's what mine does ))
I'm sorry, I don't get it. Are you a nerd, or...
 
Alexey Viktorov:
I'm sorry, I don't get it. Are you a nerd, or...
Let's just say I'm a nerd.)
 

 
 
 
If advice doesn't do you any good, then you don't know how to give it.
 

Телефильм снят в сотрудничестве с британским телеканалом National Geographic, немецкими телекомпаниями NDR и WDR, российским "Первым каналом" и рядом других спонсоров. Группу немецких кинематографистов возглавлял Йорн Рёвер (Jörn Röver), биолог по образованию, журналист, режиссер и продюсер, специализирующийся на научно-популярных фильмах о флоре и фауне. Главный оператор проекта -- также известный немецкий документалист, ветеринар по своей первой профессии Хенри М. Микс (Henry M. Mix). Документальный фильм "Россия. В царстве тигров, медведей и вулканов" показывает, как это понятно уже из названия, исключительно природные ландшафты и животных. Людей в кадре нет, как и нет упоминания вещей, не имеющих отношения к флоре и фауне.

 

 

 
1...268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694...4979
New comment