Interesting and Humour - page 2687
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Телефильм снят в сотрудничестве с британским телеканалом National Geographic, немецкими телекомпаниями NDR и WDR, российским "Первым каналом" и рядом других спонсоров. Группу немецких кинематографистов возглавлял Йорн Рёвер (Jörn Röver), биолог по образованию, журналист, режиссер и продюсер, специализирующийся на научно-популярных фильмах о флоре и фауне. Главный оператор проекта -- также известный немецкий документалист, ветеринар по своей первой профессии Хенри М. Микс (Henry M. Mix). Документальный фильм "Россия. В царстве тигров, медведей и вулканов" показывает, как это понятно уже из названия, исключительно природные ландшафты и животных. Людей в кадре нет, как и нет упоминания вещей, не имеющих отношения к флоре и фауне.